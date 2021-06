unacanzonealgiorno: la radio passa “La descrizione di un attimo”

GROSSETO – E’ il 29 giugno 1968 e a Roma nasce il cantautore Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino.

Oggi lo festeggiamo con uno dei più grandi successi del suo gruppo: La descrizione di un attimo.

Title track e secondo singolo estratto dall’album omonimo del 200o, La descrizione di un attimo racconta la travagliata storia di due ex amanti che si rincontrano dopo anni, per scoprire quanto entrambi siano cambiati.

Il videoclip del brano, diretto da Frankie hi-nrg mc e Riccardo Sinigallia, è impostato come una parodia delle sigle di chiusura dei programmi televisivi degli anni 1970 Tante scuse e Noi… no!, in cui Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, nei panni di due romantici innamorati nonché di Tarzan e Jane, interpretavano una serie di gag. Nel video de La descrizione di un attimo la parte di Vianello è interpretata da Valerio Mastandrea, mentre quella della Mondaini da Paola Cortellesi.

Il video ha vinto nel 2001 il Rockstar Music Award.

Testo di “La descrizione di un attimo”

La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano

E crolla la fortezza del mio debole per te

Anche se non sei più sola perché sola non sai stare

E credi che dividersi la vita sia normale

Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida

La trasmissione dei pensieri

E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due

Poteva succedere

E poi cos’è successo?

Aspettami oppure dimenticami

Ci rivediamo adesso

Dopo quasi cinque anni

Ah, e come sempre sei la descrizione di un attimo, per me

Ahi, ahi, ahi, ahi, come sempre sei un’emozione fortissima, eh

Ahi, ahi, ahi, ahi, come sempre sei bellissima

Mi hanno detto dei tuoi viaggi, mi hanno detto che stai male

Che sei diventata pazza ma io so che sei normale

Mi chiedi di partire adesso

Perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare

Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile

Rincontrarci nei pensieri

Distesi come se fossimo sospesi ancora nell’attimo in cui

Poteva succedere

E poi cos’è successo?

Aspettami oppure dimenticami

Ci rivediamo presto

Fra almeno altri cinque anni

Ah, e come sempre sei la descrizione di un attimo, per me

Ahi, ahi, ahi, ahi, come sempre sei un’emozione fortissima, eh

Ah, e come sempre sei bellissima perché

Ahi, ahi, ahi, ahi, come sempre sei la descrizione di un attimo