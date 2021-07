unacanzonealgiorno: la radio passa “Prima di andare via” di Neffa

GROSSETO – E’ il 5 luglio 2003 e Neffa, pseudonimo di Giovanni Pellino, entra in rotazione radiofonica con Prima di andare via.

Prima di andare via è il primo singolo estratto dall’album I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa uscito il 23 maggio per le radio e il 27 giugno 2003 nei negozi.

Nel 2008 il brano è stato cantato dai Neri per Caso insieme a Neffa in occasione dell’uscita dell’album Angoli diversi.

Testo di “Prima di andare via”

Prima di andare via

spero che balli un po’

con me

sopra la musica

ora il tuo corpo si muove

può essere l’ultima

buona occasione per me

di redenzione insieme a te

niente distanze ora no

tu sei bellissima

forse un po’ troppo per me

se avessi solo un attimo

cose che ti direi

Prima di andare via

spero che resti un po’

con me

solo un momento sai

ora che la notte

corre

può essere l’ultima

buona occasione per me

di redenzione insieme a te

niente distanze ora no

tu sei bellissima

forse un po’ troppo per me

se avessi solo un attimo

cose che ti direi..

cose che ti direi..

Prima di andare via

solo un momento sai

può essere l’ultima

buona occasione per me

e sento che è possibile

niente distanze ora no

tu sei bellissima

forse un po’ troppo per me

se avessi solo un attimo

cose che ti direi

se tu resti qui con me

prima di andare via

se tu resti qui con me

spero solo che tu resti

ancora un poco qui con me

se tu resti qui con me

spero solo che tu resti

ancora un poco qui con me

se tu resti qui con me

con me

con me

con me

spero solo che tu resti

ancora un poco qui con me