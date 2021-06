unacanzonealgiorno: 32 anni fa usciva “Viva la mamma” di Edoardo Bennato

GROSSETO – Il 23 giugno 1989 usciva Viva la mamma di Edoardo Bennato.

Scritta e musicata dal cantautore, Viva la mamma è contenuta nell’album Abbi dubbi, che proprio grazie al grande successo del pezzo, è stato uno degli album più venduti di Bennato.

Testo di “Viva la mamma”

C’è folla tutte le sere

Nei cinema di Bagnoli

Un sogno che è in bianco e nero

Tra poco sarà a colori

L’estate che passa in fretta

L’estate che torna ancora

E i giochi messi da parte

Per una chitarra nuova

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Così elegantemente anni cinquanta

Sempre così sincera

Viva la mamma

Viva le donne con i piedi per terra

Le sorridenti miss del dopoguerra

Pettinate come lei

Angeli ballano il rock, ora

Tu non sei un sogno, tu sei vera

Viva la mamma perché

Se ti parlo di lei non sei gelosa

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Indaffarata sempre e sempre convinta

A volte un po’ severa

Viva la mamma

Viva la favola degli anni cinquanta

Così lontana eppure così moderna

E così magica

Angeli ballano il rock, ora

Non è un juke box, è un’orchestra vera

Viva la mamma perché

Se ti parlo di lei non sei gelosa

Bang bang la sveglia che suona

Bang bang devi andare a scuola

Bang bang soltanto un momento

Per sognare ancora

Viva la mamma

Affezionata a quella gonna un po’ lunga

Così elegantemente anni cinquanta

Sempre così sincera

Viva la mamma

Viva le regole e le buone maniere

Quelle che non ho mai saputo imparare

Forse per colpa del rock

Forse per colpa del rock, rock

Forse per colpa del

Forse per colpa del rock