unacanzonealgiorno: l’arrivo dell’estate si saluta con “Riccione” dei Thegiornalisti

GROSSETO – E’ il 21 giugno 2017 e i Thegiornalisti salutano l’arrivo dell’estate con l’uscita di Riccione.

La canzone, prodotta da Dario Faini e Matteo Cantaluppi e scritta da Tommaso Paradiso in collaborazione con lo stesso Faini e Alessandro Raina, attraverso le sonorità vintage anni ottanta e, allo stesso tempo, contemporanee che caratterizzano la band romana, racconta immagini e sensazioni di un’estate senza tempo.

Il videoclip, che rimanda a scenari anni ottanta e novanta ispirati da film e serie televisive di culto come Sapore di mare e Baywatch, è stato diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia di YouNuts ed è stato girato tra Riccione, Rimini e Cattolica.

Testo di “Riccione”

Le navi salpano

Le spiagge bruciano

Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano

La notte è giovane

Giovani vecchi

Parlami d’amore che domani sarò a pezzi

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore, tra poche ore

Sotto il sole, qui sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più, e non ci penso più

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con le onde e con il vento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh

I treni frenano

Le serie iniziano

Video di ragazzi persi dentro ad un telefono

La notte è giovane

Sognami adesso

Parlami d’amore che domani non sarò lo stesso

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore, tra poche ore

Sotto il sole, qui sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più, e non ci penso più

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con le onde e con il vento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te

Sotto il cielo, qui sotto il cielo

Di Berlino, di Berlino

Mangio mezzo panino

E ti perdo

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con l’asfalto e col cemento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh

Nuovo sentimento, nuove scarpe, nuova casa

Nuova gente in centro con la macchina del tempo

Nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle

Parte il campionato e si riaccendono le stelle

Si riaccendono le stelle

Si riaccendono le stelle

Sotto il sole, qui sotto il sole

Di Riccione, di Riccione

Mi pento

E non ci penso più, e non ci penso più

Faccio a schiaffi, faccio a schiaffi

Con le onde e con il vento, le prendo

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh

Come se fossero te

Come se fossero te

Come se fossero te, eh oh

Fonte: Wikipedia