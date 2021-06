unacanzonealgiorno: “Jenny è pazza”, lo spettro della depressione di Vasco Rossi

GROSSETO – E’ il 15 giugno 1977 ed esce il primo 45 giri di Vasco Rossi. Sul lato A il brano Jenny è pazza.

Jenny non è una ragazza, come spiega lo stesso Vasco, ma è “la trasposizione dei miei periodi di esaurimento nervoso. Oggi si chiama depressione. Avevo sempre la paura di finire esaurito e mia zia la esorcizzava promettendomi una cura a bastonate. ‘Te lo do io, l’esaurimento nervoso, qui bisogna darsi da fare!’. Jenny la pazza non era una figura femminile che conoscevo, ma rappresentava le mie paure e Jenny mi sembra un nome molto adatto. Da esaurita. Poi arrivò la famosa canzone dei Rolling Stones, 19th Nervous Breakdown, e io capii subito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. Io e Jagger. Loro parlavano del diciannovesimo esaurimento nervoso; io, nel periodo dell’adolescenza e dopo, ne avevo sfiorati parecchi”.

Testo di “Jenni è pazza”

Jenny non vuol più parlare

Non vuol più giocare

Vorrebbe soltanto dormire

Jenny non vuol più capire

Sbadiglia soltanto

Non vuol più nemmeno mangiare

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny ha lasciato la gente

A guardarsi stupita

A cercar di capir cosa

Jenny non sente più niente

Non sente le voci che il vento le porta

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Jenny è stanca

Jenny vuole dormire

Io che l’ho vista piangere

Di gioia e ridere

Che più di lei la vita

Credo mai nessuno amò

Io non vi credo

Lasciatela stare

Voi non potete

Jenny non può più restare

Portatela via

Rovina il morale alla gente

Jenny sta bene

è lontano… la curano

Forse potrà anche guarire un giorno

Jenny è pazza

C’è…