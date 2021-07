unacanzonealgiorno: la radio passa “Pensieri e parole” di Lucio Battisti

GROSSETO – E’ il 2 luglio 1971 e Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole.

Pensieri e parole, con Insieme a te sto bene (lato B del disco), è il decimo singolo da interprete di Battisti, pubblicato in Italia nel 1971.

La peculiarità del brano sta nell’intreccio di due melodie distinte, le quali sono prima cantate separatamente per poi fondersi successivamente nella seconda strofa. Lo stesso ritornello prevede un impasto vocale nella seconda metà dello stesso. Le due voci suggeriscono, dal titolo della canzone, l’accavallarsi dei pensieri e delle parole durante un confronto tra due innamorati in un momento cruciale della loro relazione.

Lo stesso Battisti ha interpretato il motivo in playback durante la trasmissione televisiva Teatro 10, sovrapponendo due immagini di sé per ciascuna delle parti vocali.

Del brano Pensieri e parole esiste un’altra versione diversa da quella pubblicata nel singolo e nella maggior parte degli album o delle raccolte, della durata di 5 minuti e 14 secondi (contro i 3 minuti e 55 secondi della versione più diffusa). Tale versione è identica a quella nota, ma alla fine del brano si aggiunge una coda orchestrale realizzata dall’arrangiatore Gian Piero Reverberi e da Battisti stesso. Questa versione è stata pubblicata nelle antologie Tutto Battisti (1975), Profili musicali nº 21 (1982) e Il meglio di Lucio Battisti (1984); oggi è possibile trovarla in commercio nella raccolta Rarities (2020).

Nel 1991 Mia Martini con Maurizio Giammarco incide sia la versione studio nell’album tributo Ci ritorni in mente, sia la versione live in Mia Martini in concerto (da un’idea di Maurizio Giammarco).

Nel 2007 Massimo Ranieri ne interpreta una versione nel suo doppio CD Canto perché non so nuotare…da 40 anni. Il brano è il tredicesimo del secondo CD.

Nel 2009 Svetlana Tchernykh ne interpreta una versione in russo dal titolo Баллада о словах и мыслях per l’album Черных поёт Баттисти.

Testo di “Pensieri e parole”

Che ne sai di un bambino che rubava

E soltanto nel buio giocava

E del sole che trafigge i solai, che ne sai

E di un mondo tutto chiuso in una via

E di un cinema di periferia

Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai

Conosci me la mia lealtà

Tu sai che oggi morirei per onestà

Conosci me il nome mio

Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio

Che ne sai tu di un campo di grano

Poesia di un amore profano

La paura d’esser preso per mano, che ne sai

L’amore mio

Che ne sai di un ragazzo perbene

È roccia ormai

(Che mostrava tutte quante le sue pene)

E sfida il tempo e sfida il vento e tu lo sai (La mia sincerità per rubare la sua verginità)

Sì tu lo sai (ma che ne sai)

Davanti a me c’è un’altra vita

La nostra è già finita

E nuove notti e nuovi giorni

Cara vai o torni con me

Davanti a te ci sono io

Dammi forza mio Dio

O un altro uomo

Chiedo adesso perdono

E nuove notti e nuovi giorni

Cara non odiarmi se puoi

Conosci me

Che ne sai di un viaggio in Inghilterra

Quel che darei

Che ne sai di un amore israelita

Perché negli altri ritrovassi gli occhi miei (di due occhi sbarrati che mi han detto bugiardo è finita)

Che ne sai di un ragazzo che ti amava

Che parlava e niente sapeva

Eppur quel che diceva chissà perché chissà

Sì tu lo sai

Adesso è verità

Davanti a me c’è un’altra vita

La nostra è già finita

E nuove notti e nuovi giorni

Cara vai o torni con me

Davanti a te ci sono io

Dammi forza mio Dio

O un altro uomo

Chiedo adesso perdono

E nuove notti e nuovi giorni

Cara non odiarmi se puoi

