unacanzonealgiorno: “Giugno ’73”, la fine di un amore di De André

GROSSETO – La canzone di oggi è Giugno ’73 di Fabrizio De André. contenuta nell’ottavo album del cantautore: Volume 8 (1975).

«Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati», scrive De André alla fine di Giugno ’73. La canzone, molto malinconica ed autobiografica, parla della fine di un amore.

«Questa canzone – spiegava il cantautore – l’ho scritta per una ragazza di nome Roberta, con la quale ho vissuto due anni, fra la mia prima moglie e la Dori. Tutti credono che sia stata scritta per Dori, invece no.»

La narrazione oscilla tra il dolce e l’ironico sull’incapacità del cantautore di stare vicino ad una donna della buona società, dai costumi un po’ mondani e – a tratti – frivoli. Alla fine, dopo i versi ironici sulla madre di lei che storce il naso alla professione del cantautore e a cui De André aveva regalato una gazza parlante con la speranza che le insegnasse almeno a salutarlo, Fabrizio si congeda con dolcezza dal suo amore per seguire gli amici, che lei giudicava ineleganti, perché «il loro viaggio porta un po’ più lontano».

Testo di “Giugno ’73”

Tua madre ce l’ha molto con me

Perché sono sposato e in più canto

Però canto bene e non so se tua madre

Sia altrettanto capace a vergognarsi di me

La gazza che ti ho regalato

È morta, tua sorella ne ha pianto

Quel giorno non avevano fiori, peccato

Quel giorno vendevano gazze parlanti

E speravo che avrebbe insegnato a tua madre

A dirmi “Ciao, come stai”

Insomma non proprio a cantare

Per quello ci sono già io come sai

I miei amici sono tutti educati con te

Però vestono in modo un po’ strano

Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi

“Sono loro stasera i migliori che abbiamo”

E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa

Nell’imbuto di un polsino slacciato

I miei amici ti hanno dato la mano

Li accompagno, il loro viaggio porta un po’ più lontano

E tu aspetta un amore più fidato

Il tuo accendino sai io l’ho già regalato

E lo stesso quei due peli d’elefante

Mi fermavano il sangue li ho dati a un passante

Poi il resto viene sempre da sé

I tuoi “Aiuto” saranno ancora salvati

Io mi dico è stato meglio lasciarci

Che non esserci mai incontrati

