Happy Xmas: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Happy Xmas (War is over) è un brano composto e registrato da John Lennon e Yōko Ono, pubblicato come singolo natalizio, il 6 dicembre 1971 negli Stati Uniti.

Scritta traendo spunto dal vecchio brano folk Stewball, Lennon e Ono la incisero ai Record Plant (East) Studios di New York il 28 e 29 ottobre 1971, sotto la produzione di Phil Spector. Il brano è nato come canto di protesta contro la guerra in Vietnam ed è successivamente diventato tra i più noti classici natalizi.

Il pezzo venne accreditato alla Plastic Ono Band assieme allo Harlem Community Choir, che partecipò all’incisione, pubblicata negli Stati Uniti in concomitanza con le festività natalizie del 1971, e l’anno successivo in Europa. Lennon compose il pezzo all’inizio dello stesso mese, registrandone anche una versione demo, con il testo ancora incompleto, soprattutto nella contromelodia che utilizzava il sottotitolo, slogan usato per la sua campagna per la pace della fine del 1969.

All’inizio del brano, Lennon e la Ono augurano un buon Natale ai loro due figli, rispettivamente Julian e Kyoko, dai quali all’epoca vivevano separati.

Nonostante con il passare degli anni il brano sia diventato una delle canzoni più facilmente assimilabili a Lennon anche dal punto di vista melodico, per la composizione del brano John & Yoko si ispirarono al vecchio brano folk tradizionale Stewball, interpretato in passato da numerosi artisti come Woody Guthrie, Peter, Paul and Mary (ad inizio anni sessanta), ed in seguito anche dagli Hollies nel ’69. Si tratta di una tipica canzone-racconto che parla di un cavallo da corsa che beve sempre troppo vino. È conosciuta anche con il titolo Go ‘way f’om mah window, con qualche modifica nel testo. Il musicologo Peter van der Merwe ha descritto la canzone come un “canto di lavoro” dei neri americani con parole provenienti dalla Gran Bretagna, “derivante rispettivamente dalla ballata The Noble Skewball con un nuovo testo di epoca elisabettiana intitolato Go from my window“.

Happy Xmas (War is over) venne pubblicato come singolo negli Stati Uniti il 6 dicembre 1971 su etichetta Apple, con Listen the snow is falling (scritto da Yoko) sul lato B. In Inghilterra e nel resto d’Europa venne edito solo il 6 novembre 1972. Dopo la morte di Lennon, venne ripubblicato il 20 dicembre 1980, raggiungendo la seconda posizione delle classifiche britanniche all’inizio del gennaio successivo.

Anche negli anni successivi alle pubblicazioni ufficiali, in occasione del periodo Natalizio, il brano è più volte entrato nella classifica britannica. È stato edito in seguito sulle raccolte Shaved Fish (1975), John Lennon Anthology (1994), Lennon Legend (1997) e in The U.S. vs. John Lennon (2006), colonna sonora del documentario U.S.A. contro John Lennon.

Divenuto un grande classico natalizio, il brano è stato ripreso da molti artisti che ne hanno fatto una personale cover. Tra le principali, spiccano le versioni di Neil Diamond (1992) e di Céline Dion (1998). La band gallese The Alarm ha proposto una propria rielaborazione della canzone nel 1990, accreditata però come Happy Christmas (War is over), nel suo album Standards. Anche la versione che Diana Ross ha inciso una sua versione nel 1994, inclusa nel disco natalizio A Very Special Season, è stata accreditata come Happy Christmas (War Is Over). Nel 2003 è stata realizzata una cover da parte di Delta Goodrem, inserita come b-side del singolo, cambiando però la frase war is over con let the war be over, e dai The Moody Blues, la cui versione è invece rintracciabile nell’album December. L’anno successivo, il gruppo The Polyphonic Spree ne ha invece realizzato una versione orchestrale. Nel 2006 è stata ripresa da Sarah McLachlan per il suo album Wintersongs.

In Italia, la canzone è stata ripresa dai Pooh, che ne hanno fatto una versione a quattro voci contenuta in una raccolta di cover natalizia del 1983 Natale con i tuoi, e successivamente inclusa in diverse raccolte del gruppo. E’ stata inoltre incisa da Irene Grandi nel 2008 e da Cristina D’Avena nel 2009 per i loro rispettivi album natalizi, Canzoni per Natale e Magia di Natale, ed eseguita anche da Elisa e Tiziano Ferro, ma solo in occasione del concerto Natale in Vaticano. Nel 2011 il cantautore Simone Tomassini ha fatto una rivisitazione completamente rock del pezzo. Nel 2013 il cantante Valerio Scanu ha inciso il brano per il suo primo album dal vivo, Valerio Scanu Live in Roma. Una cover di questo brano è stata incisa anche da Raffaella Carrà contenuta nel disco di canzoni natalizie Ogni volta che è Natale nel 2018.

Altre versioni sono state realizzate da Andy Williams, i Beatallica, gli Helix, Sarah Brightman, i Maroon 5, Jessica Simpson, i The Fray, gli ‘N Sync e i Marillion.

