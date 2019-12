Jingle Bells: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Jingle Bells è una delle canzoni natalizie più conosciute e cantate al mondo. E’ stata scritta da James Lord Pierpont e pubblicata nell’autunno del 1857 con il titolo One Horse Open Sleigh. Anche se è associata con il Natale e il periodo natalizio, in origine la canzone era stata scritta per essere cantata durante il giorno del ringraziamento. Nel corso degli anni, Jingle Bells è stata cantata e registrata da numerosi artisti tra cui Louis Armstrong, i Beatles, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti e altri cantanti e band hanno creato numerose versioni alternative della canzone.

Il giorno e il luogo in cui James Pierpont ha composto la canzone che un giorno sarebbe diventata Jingle Bells non sono conosciuti. Tuttavia, il testo di una targa affissa su un edificio a Medford (Massachusetts), commemora il luogo di nascita di Jingle Bells affermando che, nel 1850, Pierpont abbia scritto la canzone in quel locale. Secondo la Medford Historical Society (società storica di Medford), l’autore è stato ispirato, per la composizione del testo, dalle popolari corse delle slitte che si svolgevano nella città durante il XIX secolo.

Il 16 settembre 1857 la canzone ottenne i diritti d’autore e venne intitolata One Horse Open Sleigh. Nel 1859 venne ripubblicata con il titolo Jingle Bells, or the One Horse Open Sleigh: da quel momento la canzone è entrata nel pubblico dominio.

Testo della canzone

Dashing through the snow

in a one-horse open sleigh,

over the fields we go, laughing all the way.

Bells on bobtail ring, making spirits bright

What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

O, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

O, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

A day or two ago I thought I’d take a ride,

and soon Miss Fannie Bright was seated by my side.

The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot,

he got into a drifted bank and we, we got upsot.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

O, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

O, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

Now the ground is white, go it while you’re young,

Take the girls tonight and sing this sleighing song.

Just get a bobtailed bay, two-forty for his speed,

Then hitch him to an open sleigh, and crack! You’ll take the lead.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

O, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

O, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.