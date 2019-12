All I Want for Christmas Is You: il calendario dell’avvento del Giunco. Una canzone al giorno fino a Natale

GROSSETO – All I Want for Christmas Is You è stata scritta dal compositore Walter Afanasieff e dalla cantante Mariah Carey, che ne è anche l’interprete. E’ stata pubblicata dalla Columbia Records l’1 novembre 1994 come singolo di lancio dal quarto album in studio dell’artista, il primo interamente dedicato al Natale, Merry Christmas.

Il brano ha ottenuto sin dalla pubblicazione grande successo e ogni anno, tra dicembre e gennaio, rientra nelle classifiche musicali mondiali. Dal 2013 ha venduto 16,5 milioni di copie diventando uno dei singoli più venduti di sempre.

Dopo il successo mondiale di Music Box, pubblicato nel 1993, la Columbia Records ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di Mariah Carey di pubblicare un album natalizio. I direttori della casa discografica percepivano che, fino a quel momento, Carey era vista solo come cantante pop e perciò miravano, attraverso la pubblicazione di questo album, a farla diventare un’artista a tutto tondo e conseguentemente allargare il suo pubblico di riferimento. Dopo l’uscita dell’album sono stati messi in commercio molti singoli promozionali, ma solo All I Want for Christmas Is You è stato pubblicato ufficialmente come singolo e inviato a tutte le stazioni radio.

Come detto, Mariah Carey ha scritto All I Want for Christmas Is You insieme a Walter Afanasieff mentre registrava l’intero album Merry Christmas a metà del 1994. Il brano è una canzone natalizia uptempo con influenze pop, R&B e dance-pop, ed incorpora diversi strumenti, tra cui i sintetizzatori, i rintocchi di campane, il basso e il campanaccio nel suo arrangiamento. All I Want for Christmas Is You ha una durata di quattro minuti ed un secondo ed è stato scritto con la chiave di Sol maggiore. Il brano ha un moderato tempo e l’estensione vocale della Carey va dalla nota più bassa Sol3 a quella più alta La5.

Per quanto riguarda il testo del brano, questo parla d’amore: la cantante afferma che a lei non interessano i regali o le luci, tutto quello che vuole per Natale è trascorrere del tempo con il suo amato. Apparentemente la canzone è stata ispirata dai sentimenti romantici della Carey verso il suo allora marito Tommy Mottola, anche se la stessa, in un’intervista, ha raccontato l’ispirazione da cui è nata la canzone:

«Sono una persona molto festosa e amo le vacanze. Ho cantato canzoni di Natale sin da quando ero bambina. Quando mi è stato proposto di registrare un album natalizio, io e i miei produttori abbiamo dovuto avere un buon equilibrio tra le canzoni classiche e quelle divertenti. È stata sicuramente una priorità per me scrivere almeno un paio di canzoni nuove, ma la maggior parte delle persone vuole veramente ascoltare le canzoni natalizie classiche, indipendentemente da quanto sia bella una nuova canzone».

Come detto, la canzone venne pubblicata per la prima volta come singolo nel 1994, e la prima versione remix, chiamata “So So Def remix”, venne lanciata nel 2000 in Giappone. La canzone presenta nuove registrazioni vocali ed un sound più urban, e vede la collaborazione nelle parti rap di Jermaine Dupri e Bow Wow. Il remix è apparso nella compilation della Carey Greatest Hits (2001) come bonus track. Nel 2009 è stato pubblicato un remix prodotto dalla Carey e Low Sunday, chiamato “Mariah’s New Dance Mix”.

La canzone è stata incisa dalla Carey in una nuova versione denominata “Extra Festive” per l’album del 2010 Merry Christmas II You, con un’introduzione orchestrale. Questa versione è stata pubblicata come singolo esclusivamente nel Regno Unito. Nel 2011, la Carey ha registrato nuovamente il brano con il titolo “All I Want for Christmas Is You (Superfestive!)”, questa volta in duetto con Justin Bieber per l’album di quest’ultimo Under the Mistletoe. La Carey ha partecipato anche al video del brano, pubblicato il 30 novembre 2011.

Per promuovere il brano, nel 1993 sono stati girati due video musicali. La prima versione del video è impostata come se fosse un video amatoriale della Carey, ripresa dall’allora marito Tommy Mottola (che compare vestito da Babbo Natale) in momenti “puramente” natalizi, come la preparazione dell’albero di Natale o la guerra di palle di neve. La seconda versione, meno popolare rispetto alla precedente, è girata completamente in bianco e nero, e ritrae la cantante, vestita in stile anni sessanta, prestare omaggio al girl group The Ronettes. Una terza versione del video è relativa al “So So Def remix”, figura la partecipazione di Jermaine Dupri e Lil’ Bow Wow, ed è un cartone animato realizzato nel 2000. La regia del video è accreditata a Kris Kringle. Tuttavia l’1 novembre scorso, in occasione del venticinquesimo anniversario dall’uscita, è stato pubblicato un nuovo video con immagini inedite.

All I Want for Christmas Is You è stata accolto positivamente dai critici musicali. Barry Schwartz, direttore di Stylus Magazine, ha esaltato il brano definendolo “gioioso, entusiasmante, forte, pur trasmettendo un pizzico di nostalgia”, ed ha elogiato il testo della canzone, “che si schiera contro il consumismo legato alle festività natalizie”, nonchè la voce della cantante. Bill Lamb di About.com ha definito il brano un “classico contemporaneo”, mentre il giornalista musicale Chris Nickson ha descritto la canzone «come un uptempo divertente e dolce», ideale per stimolare l’interesse del pubblico adolescente. Secondo il The New Yorker la canzone è “una delle poche aggiunte moderne ai classici natalizi”, mentre The Daily Telegraph ha incoronato nel 2010 All I Want for Christmas Is You come canzone natalizia più popolare dell’ultimo decennio nel Regno Unito. Il periodico statunitense Rolling Stone ha definito il brano come “un classico delle vacanze” e lo ha posizionato quarto nella speciale classifica riservata alle migliori canzoni natalizie rock & roll.

Fonte: it.wikipedia.org.