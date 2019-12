Santa Claus Is Coming to Town: ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Santa Claus Is Coming to Town (o anche Santa Claus Is Comin’ to Town) è una tradizionale canzone natalizia statunitense composta nel 1932 da Haven Gillespie (testo), che scrisse il testo della canzone sul retro di una busta in un bar, e J. Fred Coots (musica). Venne cantata per la prima volta in occasione del Giorno del Ringraziamento del 1934 da Eddie Cantor in una trasmissione radiofonica. La prima registrazione, in una versione per lo più strumentale, è dello stesso anno ad opera di George Hall and the Hotel Taft Orchestra e Sonny Schuyler. Celebri soprattutto la versione di Perry Como e quella di Bing Crosby e le Andrews Sisters.

La canzone si riferisce alla tradizione natalizia di Babbo Natale, di cui si preannuncia l’arrivo in città. Le parole dicono, presumibilmente a un bambino, di fare attenzione, non piangere e non fare il broncio: Babbo Natale sta venendo in città, sta facendo una lista e controllandola due volte, per capire chi è cattivo e chi è bravo, e sa quando il bimbo dorme e quando è sveglio e come si è comportato.

Oltre alle versioni sopracitate ne esistono numerose altre, tra le quali quelle di: Gene Autry, Michael Bolton, Björn Again (inserita nell’album 100% Cristmas), Mariah Carey (inserita nel suo album natalizio Merry Christmas del 1994), Nat King Cole, Cartoons, Miley Cyrus, Neil Diamond, Hilary Duff, Noemi (eseguito durante il concerto di Natale 2009), Ella Fitzgerald, Barry Manilow, Dolly Parton, Diana Ross, Frank Sinatra (anche in coppia con Cyndi Lauper), Bruce Springsteen, The Crystals, The Jackson 5, Ray Charles, The Manhattan Transfer, Michael Bublé, i Cluster (in un medley con Deck the Halls), Justin Bieber (inserita nel suo album natalizio Under the Mistletoe del 2011), Rod Stewart (inserita nel suo album Merry Christmas, Baby del 2012), una versione Disney, etc. Degna di nota è anche la versione strumentale ad opera del pianista Richard Clayderman nonché quella di un altro pianista, Paul Bley, che ne incise una versione strumentale nel 1953 in trio con Art Blakey alla batteria e Charles Mingus al contrabbasso. Da ricordare anche la versione della band californiana The X (John Doe, Exene Cervenka, DJ Bonebrake e Billy Zoom), che la inserì in un EP del 2009, Merry Xmas from X che include Jingle Bells.

Esistono poi versioni in altre lingue, tra cui anche diverse versioni in italiano. Cristina D’Avena ne propone una cover per il suo album Magia di Natale del 2009 con il titolo “Il Natale arriva in città” (la cantante riproporrà questa sua interpretazione anche nell’edizione deluxe dell’album, pubblicata cinque anni più tardi). È stata anche cantata anche da Andrea Bocelli nel suo album My Christmas. Valerio Scanu la include nel 2013 nel suo primo album dal vivo, Valerio Scanu Live in Roma. Il crooner italiano Matteo Brancaleoni nel 2013 inserisce il brano nel suo album album natalizio Christmas With You. Laura Pausini la reinterpreta nel 2016 per l’album Laura Xmas facendone anche un singolo assieme allo stesso brano tradotto e cantato in spagnolo. In spagnolo è famosa inoltre la versione di Luis Miguel. Ed in svedese quella ad opera di Jerry Williams (Tomten kommer snart, 1990).

