Mai Natale: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Mai Natale è una canzone di Galeffi, cantautore romano di 29 anni che si affaccia sulla scena musicale nel 2016 con il singolo Camilla, brano successivamente inserito in Scudetto, il suo primo e unico album.

Mai Natale è un singolo uscito il 9 novembre dello scorso anno. Il video, che vede la regia di Gno X Bendo, ha come protagonista un Babbo Natale malinconico con gli occhiali da sole che passa una giornata al mare, portando con sé un pupazzo di Minnie. Mentre tutti festeggiano la stagione estiva, facendo bagni, prendendo il sole e passeggiando lungomare, lui guarda l’orizzonte, fuma una sigaretta, e si ubriaca a riva, nella disperazione di un amore perduto. “Senza te non è più Natale – dice il testo -. E non è mai Natale, Natale è dopo Natale, è Natale solo a Natale, è Natale solo con te”.

Il video si conclude al tramonto, con Babbo Natale che decide di farsi un bagno. E in acqua trova la sua amata, Minnie, che ha appena smesso di piangere.

Di seguito il testo della canzone.

Hai messo il silenzioso e non parli più con me

Modalità aereo, qui non c’è campo

E non c’è scampo più per me

Oh ti va se ce ne andiamo?

Sto a secco da una vita e ora mi va

Di fare piano

Sai che c’è?

Ti va di far la guerra un po’ con me?

Senza te non è Natale

Quanto è bello stare male

Ma che male fa

Sai che c’è?

Che senza te non è più Natale

Detestami in silenzio

Non aver pietà di me

Tu sei come l’assenzio

E non mi stanco, e non mi sazio mai di te

Oh ti va se ci vediamo?

Sto fermo da una vita e non mi va

Di andare piano

Sai che c’è?

Ti va di far l’amore un po’ con me?

Senza te non è Natale

Quanto è bello stare male

Ma che male fa

Sai che c’è?

Che senza te non è più Natale

E non è mai Natale

Natale è dopo Natale

È Natale solo a Natale

È Natale solo con te

È Natale solo, solo, solo, solo con te

È Natale solo, solo, solo, solo con te

È Natale solo, solo, solo, solo con te

È Natale solo, solo, solo, solo con te

Spegni quel cellulare

Dimmi dove vuoi andare

Se ancora mi vuoi bene

E allora stiamo insieme

Fino a Natale

Ti aspetto in ascensore

A che piano vuoi arrivare?

Se ancora mi vuoi bene

E allora stiamo insieme

Fino a Natale

È Natale solo, solo, solo, solo con te (fino a Natale)

È Natale solo, solo, solo, solo con te (fino a Natale)

È Natale solo, solo, solo, solo con te (fino a Natale)

È Natale solo, solo, solo, solo con te