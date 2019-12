White Christmas: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – White Christmas è una canzone scritta da Irving Berlin il cui testo è ispirato a quello di White Christmases. Della canzone sono state eseguite innumerevoli versioni, di cui molte in lingua italiana con il titolo Bianco Natale. Con 50 milioni di copie, è il singolo discografico più venduto della storia.

La mattina dopo aver scritto la canzone, Berlin corse al suo ufficio e disse alla sua segretaria: “Prendi la penna, prendi appunti su questa canzone. Ho appena scritto la mia migliore canzone; diavolo, ho appena scritto la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto”.

L’incisione più famosa di White Christmas è quella cantata nel 1942 da Bing Crosby ed arrivata in prima posizione nella classifica Billboard dei singoli per 11 settimane e premiata con l’Oscar alla migliore canzone 1943 ed il Grammy Hall of Fame Award 1974. Crosby venne convocato dagli studi di incisione della Decca Records il 18 marzo del 1947, per registrare nuovamente White Christmas, dato che l’incisione originale si era danneggiata in seguito al suo frequente utilizzo. Si fece il possibile affinché la nuova registrazione fosse identica alla precedente, convocando nuovamente anche la Trotter Orchestra ed i Darby Singers. La versione del 1947 è quella più conosciuta nonché la più utilizzata tutt’oggi. Crosby fu sempre molto modesto relativamente al successo ottenuto, dando il merito più alla canzone stessa che a chi l’aveva cantata.

Il brano diede anche il titolo al musical del 1954 Bianco Natale, con protagonisti Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, e Vera-Ellen, che fu il più notevole successo cinematografico di quell’anno e che fu un parziale remake de La taverna dell’allegria del 1942 con Fred Astaire e proprio Bing Crosby a cantare questo brano che vincerà l’Oscar nel 1943 come migliore canzone.

Il disco di Crosby White Christmas è ricordato anche per essere il disco più venduto della storia, al punto che dalla sua uscita nel 1942 viene usato anche adesso.

Il testo della versione italiana, Bianco Natale, fu scritto da Filibello.

Alcuni cantanti e gruppi musicali che l’hanno interpretata sono: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Roberto Murolo, Frank Sinatra, Dean Martin, Caterina Valente, Neil Diamond, Otis Redding, The Beach Boys, Barbra Streisand, Boney M., Elton John, Lara Fabian, Destiny’s Child, Sugababes, Michael Bublé, Chiara, Cristina D’Avena, Andrea Bocelli, Marco Mengoni, Zucchero, Dalida, Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Laura Pausini e Giuliano Palma.

Il 24 dicembre 1998 hanno interpretato la stessa canzone natalizia Davide Tortorella e Miriana Trevisan in chiusura della trasmissione La ruota della fortuna, andata in onda su Rete 4 con la conduzione di Mike Bongiorno.