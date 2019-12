Let It Snow: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, anche conosciuta come Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, o più semplicemente Let It Snow, è una canzone natalizia scritta dal paroliere Sammy Cahn e dal compositore Jule Styne nel 1945 e originariamente interpretata da Vaughn Monroe. La cover di Dean Martin arriverà solo nel 1966, e diventerà una delle più famose.

Tra le prime cover del brano c’è quella di Frank Sinatra (1950), seguita da quella di Bing Crosby nel 1956. Altra cover è stata realizzata nel 1963 da Smokey Robinson insieme ai The Miracles per l’album Christmas with The Miracles di questi ultimi, mentre l’anno successivo è stata registrata da Doris Day per il disco natalizio The Doris Day Christmas Album. Nel 1965 è stata invece ripresa da Andy Williams per il suo album Merry Christmas.

Più recentemente (2004), il brano è stato ripreso da Jessica Simpson per il disco Rejoyce: The Christmas Album, e l’anno successivo da Michael Bublé, che ha riportato il brano in auge in gran parte dell’Europa.

In occasione del Natale del 2006, il brano è stato inciso da Bette Midler insieme a Johnny Mathis, inserito nel disco di cover natalizie Cool Yule della Midler.

Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow è stata inserita nell’album natalizio della cantante italiana Irene Grandi, Canzoni per Natale, pubblicato nel novembre 2008. Nel 2009, il gruppo canoro Le sorelle Marinetti ha inciso una versione di Let it snow nell’album “Note di Natale” dando rilievo alle tonalità swing e jazz. Nel 2010 è stato ripresa anche da Kylie Minogue e nel 2012 da Rod Stewart nel suo album Merry Christmas, Baby.

Il pezzo è stato inciso nel 2013 da Mina per il disco Christmas Song Book della cantante cremonese. Nel 2016, invece, è la volta di Laura Pausini per il suo disco Laura Xmas uscito in più di 60 paesi al mondo. Infine il brano è stato inserito nell’album di Gwen Stefani You Make It Feel Like Christmas del 2017.

