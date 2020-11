Coronavirus: al Giglio c’è un nuovo caso, i positivi salgono a 28. Oggi altri 19 tamponi

ISOLA DEL GIGLIO – Nuovo positivo in esito da tampone effettuato in laboratorio privato. In totale quindi i positivi all’Isola del Giglio salgono a 28.

Per oggi sono previsti una serie di nuovi tamponi suddivisi tra i contatti dei nuovi casi e quelli di controllo dei pazienti di lungo corso. Cinque verranno eseguiti nella modalità drive-through mentre i rimanenti verranno eseguiti direttamente al domicilio dell’interessato.

Da oggi il Comitato San Mamiliano rende disponibile il servizio di assistenza tramite i propri volontari per la consegna di generi di prima necessità, spesa, farmaci e servizi vari.

Qui i contatti.

La Confraternita di Misericordia rimane a disposizione della comunità per tutti i servizi inerenti la sanità.