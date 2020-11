Coronavirus: tre nuovi positivi al Giglio. I casi salgono a 31

ISOLA DEL GIGLIO – I tamponi effettuati nella giornata di ieri, martedì 3 novembre, sono stati in tutto 20: cinque in “drive-through” e 15 in modalità domiciliare. Dai risultati pervenuti si conferma un contagio che persiste in un tempo più lungo in quanto le lunghe degenze, pur avendo superato la fase acuta dei sintomi, ripetono la loro positività.

Ai dati forniti ieri sui positivi si aggiungono altri tre nuovi contagi per un totale di 31 positivi.

Il resto dei tamponi, salvo i confermati positivi, sono risultati negativi. Un guarito, una bambina risultata negativa ma ancora isolata perché la famiglia, pur essendo asintomatica, non si è negativizzata.

Tutti stanno abbastanza bene salvo i tre ricoverati al Misericordia che sono ancora sotto monitoraggio sanitario ma con segni di buona ripresa.