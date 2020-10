Coronavirus, salgono i casi al Giglio: i positivi sono 20

ISOLA DEL GIGLIO – Ennesima giornata di controlli con sette tamponi eseguiti su altrettanti soggetti entrati in contatto con casi positivi. Il tampone eseguito ieri su una persona già positiva ha dato esito positivo, confermando lo stato di contagio e lasciando immutato l’isolamento forzato in attesa della definitiva guarigione. Il totale dei positivi oggi sale a quota 20.

“Qualcuno tra i cittadini avrà notato, nei giorni scorsi, un numero instabile tra i positivi – spiega il sindaco Sergio Ortelli -. Nel dato dei positivi, infatti, bisogna sottolineare che il conteggio tiene conto solo del tampone positivo, mentre quello a bassa carica non è considerato definitivo ed è per questo motivo che viene fatto un tampone di riscontro nel più breve tempo possibile”.

“Teniamo anche a precisare che nel totale ci sono solo coloro che sono in carico al Comune di Isola del Giglio, cioè coloro che hanno riscontrato la positività nel nostro comune – conclude -. Ancora ricoverate al Misericordia di Grosseto tre persone già segnalate. Uno di loro è in via di miglioramento mentre gli altri due, un uomo ed una donna, sono ancora in fase critica ma stabile”.