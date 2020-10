Coronavirus, un nuovo caso al Giglio: i positivi salgono a 21

ISOLA DEL GIGLIO – Gli esami diagnostici, eseguiti nella giornata di ieri 29 ottobre, hanno prodotto un nuovo positivo e sei negativi al tampone. Il nuovo positivo di sesso femminile, va ad aggiungersi al conteggio totale di questi ultimi giorni. Anche oggi sono previsti tamponi che verranno eseguiti su quattro soggetti entrati in contatto con casi positivi.

Il tampone eseguito ieri su una persona già positiva ha dato esito positivo confermando lo stato di contagio e lasciando immutato l’isolamento forzato in attesa della guarigione definitiva. Il totale dei positivi quindi sale a quota 21.

“I cittadini stanno assistendo ad un monitoraggio continuo dei casi da sottoporre a tampone – spiega il sindaco Sergio Ortelli -. Si procederà in questo modo fino a quando riusciremo a limitare i numeri dei contatti anche se non sarà immediato. Auspichiamo da parte di tutti un atteggiamento responsabile perché se così non fosse le forze dell’Ordine sarebbero costrette ad emanare sanzioni per coloro che disattendono, con gravi pregiudizi per la salute, le norme più semplici. Possiamo continuare a vivere come prima ma dobbiamo porre in essere alcuni comportamenti, ormai entrati a far parte degli usi e costumi del momento che stiamo vivendo. L’appello al buon senso rappresenta il minimo richiamo che rivolgiamo a tutti indistintamente”.