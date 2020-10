Tuttoweekend: cosa fare nel fine settimana? Ecco la guida del Giunco agli eventi in Maremma

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento

Venerdì 2 ottobre

FOLLONICA

FOLLONICA – Il Festival FollWme giunge alla sua undicesima edizione, in un anno particolare per il quale la manifestazione propone una riflessione sulla condizione emotiva che ha determinato la pandemia covid-19 attraverso delle mostre ed eventi specifici che tentano di promuovere una riflessione partecipata e aperta alla comunità. La Pinacoteca ospita le mostre fotografiche "Risvegli" di Stefano Schirato, e "Turni di vita o di morte" di Andrea Frazzetta. Alle due mostre, che saranno visibili fino al 31 ottobre, si affiancano una mostra fotografica dal titolo "Ti manderò un bacio nel vento" a cura dell'Associazione Gattopicchio, sull'isolamento degli anziani durante il periodo della pandemia covid-19, in collaborazione alle RSA del territorio e, al piano superiore, la mostra fotografica dei ragazzi del FolloWme Junior, che dà voce e azione alle generazioni più giovani.

GROSSETO

GROSSETO – L'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" torna ad esibirsi in concerto venerdì 2 ottobre alle ore 21.15 nella Chiesa di San Francesco a Grosseto. L'ensemble sarà diretto da Giancarlo De Lorenzo e per l'occasione ospiterà come solista Evgeny Konnov al pianoforte.

GROSSETO – Il cinema Stella riapre le porte. Dopo sette mesi di chiusura, da giovedì 1 ottobre la sala di via Mameli ospita fino a domenica 4 ottobre il film "Miss Marx" di Susanna Nicchiarelli.

GROSSETO – La Galleria Quadrivio di Grosseto, in viale Sonnino 100, sta ospitando una interessante rassegna di arte contemporanea di pittura, scultura e fotografia che vedrà protagonisti gli artisti dell’associazione Toscana Cultura di Firenze curata da Lucia Raveggi. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero dal 22 settembre al 4 ottobre dalle ore 16.30 alle 19.30.

MANCIANO

SATURNIA – Continua la mostra allestita a cura dell'Associazione grossetana acquerellisti (Aga) e sotto la vigile e preziosa collaborazione del direttore artistico Marco Firmati, presso le eleganti sale del Polo Aldi a Saturnia. La mostra, dal titolo "Quando un'emozione diventa colore" ha decisamente una cornice non comune, vuoi per l'eleganza del centro culturale, vuoi per l'impareggiabile contesto paesaggistico in cui il tutto è incastonato. La mostra rimarrà aperta fino all'11 ottobre.

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima si torna in sala con la riapertura del Nuovo Cinema Goldoni dopo mesi di chiusura a causa della pandemia. La sala cinematografica ricavata all'interno del Palazzo dell'Abbondanza, la cui gestione è stata affidata dal Comune alla Cooperativa L'Ape Regina, riaprirà i battenti con una nuova programmazione venerdì 2 settembre alle ore 21.15 con la proiezione del film "Il meglio deve ancora venire" diretto da Alexandre de la Patellière, Matthieu Delaporte, con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Il film sarà proiettato anche sabato 3 ottobre alle 21.15, domenica 4 alle 17.30 e alle 21.15, lunedì 5 ottobre solo alle 21.15. Orari che rimarranno invariati per tutta la stagione.

MASSA MARITTIMA – Sabato 26 settembre dalle ore 17.00 alle 19.00 si terrà l'opening della mostra fotografica Miraggi alla Galleria Spaziografico di vicolo del Ciambellano 7, nel centro storico di Massa Marittima. Con questa mostra il pittore Claudio Ulivelli si misura con la fotografia e sceglie soggetti del suo ambiente vicino, Massa Marittima e la costa tirrenica. La mostra rimane aperta fino al 15 ottobre, da martedì a domenica, con orario 16.00 – 19.00.

PIOMBINO

PIOMBINO – Venerdì 2 ottobre si terrà la seconda delle tre conferenze organizzate dal Comune di Piombino per celebrare il 77esimo anniversario della Battaglia di Piombino: appuntamento in Sala consiliare alle 17.30 insieme a Luca Verzichelli per la conferenza dal titolo "Dalla Resistenza alla responsabilità. La classe politica della Repubblica", modera il giornalista Luca Filippi.

RIOTORTO – Anche quest'anno a Riotorto (Piombino) si terrà la Festa dei nonni, celebrata in tutta Italia e in alcuni altri Paesi il 2 ottobre in coincidenza, secondo il calendario cattolico, con il giorno degli angeli custodi. Appuntamento alle 16.30 alla Bidibi book di Riotorto: l'obiettivo della festa, con letture per bambini dei volontari di Nati per Leggere, attività creative a cura della biblioteca e la merenda organizzata dai Soci Coop di Riotorto, è quello di valorizzare il ruolo prezioso e unico che i nonni svolgono all'interno della famiglia e nella società.