77esimo anniversario della Battaglia di Piombino: conferenza con il politologo Luca Verzichelli

PIOMBINO – Venerdì 2 ottobre si terrà la seconda delle tre conferenze organizzate dal Comune di Piombino per celebrare il 77esimo anniversario della Battaglia di Piombino: appuntamento in Sala consiliare alle 17.30 insieme a Luca Verzichelli per la conferenza dal titolo “Dalla Resistenza alla responsabilità. La classe politica della Repubblica”, modera il giornalista Luca Filippi.

Luca Verzichelli è professore ordinario di Scienza Politica nell’Università di Siena. È stato visiting fellow alle Università di Jena, Montreal, alla Australian National University di Canberra e al St Antony’s College a Oxford. Ha pubblicato, tra l’altro, Vivere di politica. Come (non) cambiano le carriere politiche in Italia (Il Mulino, 2010) e il Manuale di scienza politica (con G. Capano, S. Piattoni e F. Raniolo, Il Mulino 2014). Attualmente si interessa dello studio delle élites politiche in Italia e in Europa, di politiche economiche di convergenza e stabilità in Europa, del Parlamento in Italia in prospettiva comparata.