In biblioteca tornano le presentazioni di libri: appuntamento con Vanessa Roghi e Sacha Naspini

FOLLONICA – Questo fine settimana due incontri con gli scrittori Vanessa Roghi e Sacha Naspini, organizzati dalla Biblioteca della Ghisa e dal Museo Magma, in collaborazione con il Cantiere Cultura Follonica.

Sabato 3 ottobre alle ore 18 in un omaggio all’anniversario del centenario della nascita di Gianni Rodari, “Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari” di Vanessa Roghi, scrittrice originaria della nostra provincia, storica e autrice di documentari per la Rai, che dialogherà con Barbara Sandrucci.

L’incontro, in collaborazione con il Teatro on air, precede l’evento delle 21 presso il Teatro Fonderia Leopolda, protagonista Ascanio Celestini con “La freccia Azzurra” di Gianni Rodari.

Domenica 4 ottobre, sempre alle ore 18, avrà luogo, sempre in Biblioteca, la presentazione del libro uscito in settembre e già in ristampa, “Nives”, di Sacha Naspini, scrittore follonichese ormai noto a livello nazionale, già ospite in passato della Biblioteca e del museo Magma.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al numero 0566 59246 (orario di apertura della Biblioteca)