L’estate sta finendo: siete andati in vacanza? Ecco come avete risposto al nostro Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

Visto che l’estate sta volgendo al termine, vi abbiamo chiesto se anche quest’anno, nonostante il “trambusto” del Covid, vi siete concessi o meno una vacanza, e se sì dove.

Su quasi 500 votanti, solo il 28,7% è andato in vacanza. Il 43,7% ha preferito la nostra Regione, ed è rimasto in Toscana. Il 64,5% di chi è rimasto in Toscana ha deciso di trascorrere le proprie ferie nella nostra splendida Maremma. Meta principale l’Isola del Giglio, dove hanno villeggiato il 9,9% dei votanti.

Al secondo posto troviamo il Trentino Alto Adige, scelto come meta di vacanze dal 15,7% dei partecipanti al nostro Instapoll. Seguono, al terzo posto a pari merito, la Sardegna e le Marche, scelte – ognuna – dal 5,6% dei votanti.

Non solo Elba, Giglio e Sardegna: molti maremmani hanno scelto altre isole italiane, come Ponza (Lazio, 4,2%) e Sicilia (4,2%). Un altro 4,2%, invece, ha viaggiato verso la Puglia e un altro in Veneto, principalmente sulle Dolomiti.

Tra le altre regioni mete turistiche dei maremmani troviamo: Abruzzo (2,8%), Campania (2,8%), Lombardia (1,4%), Valle D’Aosta (1,4%), Friuli Venezia Giulia (1,4%), Liguria (1,4%) e Emilia Romagna (1,4%).

Tra coloro che sono andati in vacanza, il 16,9% ha dichiarato di essersi fatto il test sierologico o il tampone una volta ritornati a casa. Tra le motivazioni principali il bisogno di tutelare se stessi e gli altri.