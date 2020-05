Riaperture: shopping? Siete andati dal parrucchiere? E l’aperitivo? Ecco come avete risposto al nostro Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

Da lunedì la fase 2 è entrata nel clou: bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e negozi, dopo due mesi di stop, hanno riaperto le loro saracinesche. E, tra una norma anticontagio e l’altra, abbiamo potuto rivedere i nostri amici. Solo una piccola percentuale, però, si è incontrata al bar per un aperitivo o al ristorante per una cenetta. L’8,9% dei votanti, infatti, ha affermato di essere andato in un bar per un aperitivo, mentre solo il 2,5% ha dichiarato di essere andato a mangiare al ristorante.

Cresce la percentuale di coloro che si sono concessi un buon caffè o una colazione fuori (25,2%), probabilmente prima di entrare a lavoro o per un break. Sembra dunque che, al di la delle numerose lamentale per la movida uscite in questi giorni, la Maremma si conferma prudente, rispettando le norme anticontagio e i divieti di assembramento ancora vigenti.

Come ci si poteva aspettare, in molti – stando ai risultati del nostro instapoll – sono andati o hanno preso appuntamento dal parrucchiere (31,5%), mentre il 15,8% dei votanti ha affermato di essere andato a fare shopping.