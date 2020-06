Estate 2020: andrete in vacanza? Ecco come avete risposto al nostro InstaPoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

Con l’arrivo dell’estate, quest’anno vissuta in modo inedito viste tutte le precauzioni necessarie per il Coronavirus, vi abbiamo chiesto se andrete in vacanza, se sì dove e con chi.

Solo il 21,9% ha risposto che si sposterà dalla propria casa per raggiungere altre destinazioni durante le vacanze estive. Di questi, il 95,8% ha risposto che rimarrà in Italia. Mentre il 4,2% ha dichiarato che si recherà all’estero, ma sempre all’interno dell’Unione europea (Spagna, Francia).

E se c’è chi è ancora indeciso, e chi preferisce la montagna (33,3%, e andranno in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) al mare (Toscana, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Lazio), c’è chi ha le idee ben chiare. Il 37,5% dei rispondenti ha detto che rimarrà in Toscana. Di questi, la metà si sposterà all’interno della Maremma, alcuni dei quali nelle proprie seconde case (Follonica, Isola del Giglio, Orbetello). La meta più ambita per i maremmani è l’Isola d’Elba (16,7%).

Infine, per quanto riguarda la compagnia, quest’anno a vincere su tutti è la famiglia. Il 63,6%, infatti, ha risposto che andrà in vacanza con i propri cari. Il 15% dice che si sposterà con gli amici, mentre il 13,6% andrà in vacanza con il proprio partner. Il 7,8%, invece, viaggerà da solo.