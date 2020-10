Com’è andato il rientro a scuola? Ecco come avete risposto al nostro #InstaPoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

A poco più di due settimane dal rientro a scuola, un inizio segnato dalla straordinarietà del momento dovuto al Covid, vi abbiamo chiesto come sia stato tornare in classe dopo sette mesi.

Il 17,1% dei votanti ha risposto che ha avuto dei problemi. Tra i principali segnalati troviamo gli orari sfalsati di entrata e di uscita. In molti hanno sottolineato che questo comporta problematiche con il trasporto scolastico (attese prolungate e assembramenti).

Altri invece segnalano che le maggiori difficoltà le hanno riscontrate nelle comunicazioni con la scuola, che sono sempre più complicate, e la troppa burocrazia. Alcuni hanno evidenziato problematiche sui programmi: gli studenti, causa didattica a distanza, avrebbero preparazioni diverse pur essendo nella stessa classe.

Infine, in molti hanno sottolineato che il rientro a scuola con tutte le nuove disposizioni anti covid ha generato stress e ansia negli studenti.

Vi abbiamo anche chiesto se temete o meno un possibile contagio in ambiente scolastico per voi o per i vostri figli. Il 66% dei votanti ha risposto di sì.