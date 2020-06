Al via lo spostamento tra regioni: vi muoverete? Ecco come avete risposto al nostro Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

E’ arrivato il giorno tanto atteso da molti italiani: da ieri è stato dato il via libera allo spostamento tra regioni. Per questo vi abbiamo chiesto se nei prossimi giorni vi muoverete verso un altro territorio regionale, e se sì perché.

Il risultato è molto interessante: solo il 14,6% dei votanti ha risposto che si sposterà in un’altra regione nel breve periodo. Tra questi, il 30% si recherà nel Lazio. Ma c’è anche chi andrà in Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Campania e Piemonte. Il 20% di coloro che hanno risposto al nostro Instapoll, invece, sono maremmani che torneranno in Toscana da altre regioni.

Tra le ragioni dello spostamento, il 44,4% dei votanti dichiara di muoversi verso un’altra regione per motivi familiari (incontrare parenti che non vedono da tanto), mentre il 22,2% afferma di spostarsi verso un altro territorio regionale per lavoro.

Non solo famiglia e lavoro: tra i votanti c’è chi dice che nei prossimi giorni andrà in un’altra ragione per tornare a casa, per fare shopping, o semplicemente per cercare un po’ di tranquillità e felicità dopo mesi di lockdown.