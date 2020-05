Riaperture bar, parrucchieri e negozi: siete d’accordo? Ecco le risposte al nostro #InstaPoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

Passano le settimane e sembra finalmente tornare il sereno. A quanto pare dalla settimana prossima assisteremo alla riapertura di molte attività. È il chiaro segno di un ritorno, seppur graduale, alle vecchie abitudini, a quella che da qualche mese a questa parte ci piace definire “la nostra normalità”.

Se nei primi giorni della fase 2 e in quelli immediatamente precedenti c’erano state non poche perplessità rispetto alle varie riaperture, adesso la situazione sembra essere cambiata. Da lunedì a riaprire i battenti saranno tanti negozi, bar, ristoranti e anche quelle attività la cui ripartenza sembrava dover attendere ancora un po’, come centri estetici e parrucchieri. I titolari dei vari esercizi sono impegnati già da giorni nella sanificazione degli ambienti, per far sì di poter riaprire in totale sicurezza per clienti e personale.

Abbiamo ancora una volta chiesto il vostro parere sulla nuova situazione che si sta delineando negli ultimi giorni. Siete d’accordo con il progressivo allentamento delle misure di contenimento del virus? Dal nostro sondaggio emerge che esiste ancora una minoranza, corrispondente al 21%, che avrebbe preferito continuare ad usare massima cautela. La maggioranza però, il 79% dei votanti, si dichiara d’accordo con le riaperture.

Siamo concordi nel dire che quelli appena trascorsi sono stati mesi difficili, per varie ragioni, ma in merito alla chiusura totale delle attività commerciali, cosa vi è mancato in assoluto di più? Sul podio si collocano i parrucchieri. Pare proprio che ricrescita e doppie punte non possano più aspettare, la quarantena è stata lunga e le nostre chiome iniziano a dare chiari segni di cedimento. Subito di seguito troviamo bar, pub ed enoteche. Un buon caffè, una birra fresca, un calice di vino: ci mancano questi piccoli gesti, ci manca la spensieratezza delle serate in compagnia. In terza posizione troviamo i centri estetici. L’estate fa capolino, i nostri jeans si accorciano, e così anche le maniche delle nostre magliette… C’è bisogno di mani esperte!

Da qualche giorno circola la notizia che da lunedì potremo finalmente rivedere i nostri amici, magari per una cena. Abbiamo aspettato per mesi questo momento e finalmente è arrivato. Ma in quanti ne approfitteranno davvero? In questo caso, nonostante una maggioranza (53,2%) sostenga di voler organizzare subito una cena con amici, l’opinione risulta praticamente spaccata a metà.

Per quanto riguarda poi gli spostamenti nelle seconde case, sempre all’interno della stessa regione, pare che solo il 32,4% dei votanti usufruirà di questa opportunità.

Dunque tra pochi giorni le cose cambiano ancora, stop anche all’autocertificazione per gli spostamenti interni alla regione, ovviamente restano ancora vietati gli assembramenti ed è obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi pubblici, specie se chiusi. Ci avviamo verso la fine di questa situazione di emergenza, a tratti surreale, e ci prepariamo a riprendere la nostra routine. La strada probabilmente è ancora lunga, ma forse possiamo dire che, dopo la ripida salita dei mesi scorsi, abbiamo finalmente imboccato la discesa.