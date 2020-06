Coronavirus: avete scaricato l’app Immuni? Ecco come avete risposto al nostro #Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per sapere come la pensa su alcune questioni di interesse generale.

A dieci giorni dal lancio della app Immuni, vi abbiamo chiesto se l’avete scaricata su vostri smartphone.

Ma che cos’è Immuni? E soprattutto, come funziona?

Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere l’epidemia di Covid-19 tracciando i contagi in Italia. L’app, infatti, sfrutta la tecnologia (Bluetooth) per avvisare gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.

Chi scarica Immuni sul proprio cellulare, se entra in contatto con soggetti successivamente risultati positivi al tampone, sarà avvisato con una notifica dell’app. Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, infatti – dietro consenso del soggetto stesso -, potranno inserire un codice nel sistema. A questo punto il sistema invierà la notifica agli utenti con i quali il caso positivo è stato a stretto contatto. Ciò consentirà loro di rivolgersi tempestivamente al medico di medicina generale per ricevere le indicazioni sui passi da compiere.

Chi decide di scaricare l’applicazione, dunque, contribuisce a tutelare sé stessi e le persone che si incontrano.

Infine, l’app Immuni rispetta le normative sulla privacy. I dati, raccolti e gestiti dal Ministero della Salute e da soggetti pubblici, sono salvati su server che si trovano in Italia. I dati e le connessioni dell’app con il server sono protetti. L’applicazione, dunque, non raccoglie: nome, cognome o data di nascita; il numero di telefono; l’indirizzo email; l’identità delle persone incontrate; la posizione o i movimenti degli utenti.

Per il momento, stando all’aggiornamento del Ministero dell’Innovazione, sono 2,2 milioni le persone che in Italia hanno scaricato Immuni. E in Maremma? Tra coloro che hanno risposto al nostro Instapoll, il 15,2% ha dichiarato di aver scaricato l’applicazione.

Per maggiori informazioni sull’app, visitare il sito immuni.italia.it. L’applicazione è gratuita e disponibile su App Store, Play Store e AppGallery.