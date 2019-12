In corteo con le bandiere italiane, Mirella Pastorelli «Manifestazione allevatori è stata un successo»

GROSSETO – «La manifestazione ha avuto un grande successo» lo afferma la presidente del Comitato pastori d’Italia, Mirella Pastorelli, coorganizzatrice, con Salvatore Fais, della manifestazione di protesta degli allevatori.

«Una moltitudine di trattori, camper, fuoristrada, partiti in corteo da Rispescia sono arrivati al parcheggio Maremà. Un tripudio sotto un’ unica bandiera: quella italiana, per unire tutti a trovare soluzioni ai problemi che riguardano l’intera collettività».

«Agricoltori e allevatori venuti da tutta la Toscana, dall’Emilia Romagna, dall’Umbria, dal Lazio, e in contemporanea si è manifestato anche in Abruzzo, per rivendicare “il diritto al lavoro”».

«Un successo, grande soddisfazione da parte degli organizzatori per il risultato ottenuto, nonostante il maltempo che ha bloccato diverse persone e trattori, all’Isola d’Elba, in montagna e alcuni sindaci per l’allerta meteo» conclude Pastorelli.