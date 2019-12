Manifestazione allevatori: «Copagri sarà con noi. Grazie anche a Mirella Pastorelli»

GROSSETO – «Copagri sarà presente alla manifestazione di domenica 22 dicembre» a dirlo Salvatore Fais, uno degli organizzatori della manifestazione a favore del mondo dell’agricoltura.

«Gli allevatori sono stremati dagli attacchi dei predatori, ogni giorno si vedono decimare i propri greggi senza che nessuno prenda concretamente la situazione in mano, e ringraziano l’impegno del Comitato allevatori e della presidente Mirella Pastorelli per quanto fatto fino ad oggi».

«Copagri sarà presente e si renderà disponibile nell’ascoltare le problematiche portate in piazza, c’è delusione invece tra gli agricoltori per il rifiuto di partecipare al dibattito da parte delle altre associazioni di categoria. Gli agricoltori si aspettano risposte per tutte le promesse fatte e i risultati che non arrivano: a livello nazionale e in Europa nessuno ci ascolta».

Le richieste principali sono «un prezzo minimo garantito per i propri prodotti, avere più chiarezza sulla nuova pac, un aiuto concreto verso i giovani agricoltori per favorire un ricambio generazionale e incentivare, un aumento di fondi da parte della Regione Toscana da dedicare a questo settore tanto importante per il mantenimento del paesaggio, quanto per il turismo».