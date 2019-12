Non funziona l’ascensore alla stazione: disabile costretta a scendere le scale con la carrozzina

FOLLONICA – L’ascensore non funziona e l’assistenza non è tenuta a venire di domenica. È quello che si è sentita rispondere Angela Ciraldo, una ragazza disabile di Follonica. Angela domenica stava tornando da Firenze, dove studia, è scesa dal treno con la sua carrozzina alla stazione della città del Golfo.

«Come sempre l’assistenza mi ha aiutata a scendere dal treno, però dopo scesa dal treno ci siamo resi conto che non funzionava l’ascensore e la domenica quelli dell’ascensore non sono obbligati a venire».

«Mi sono trovata bloccata con l’assistenza al binario due. Per passare dall’altra parte si poteva o attraversare i binari o scendere dalle scale. Quando hanno fatto i lavori per fare la stazione nuova non hanno fatto l’attraversamento dei binari e quindi l’unico modo per non rimanere lì, al binario due, è stato fare le scale, con tutti i rischi del caso. Quelli dell’assistenza, che mi hanno sceso dal treno, mi hanno aiutata a scendere con la carrozzina dalle scale».