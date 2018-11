Disagi per prendere il treno, Benini: «Soluzione immediata, informato da Ferrovie»

FOLLONICA – «Ci sarà una soluzione immediata». A parlare è il sindaco di Follonica Andrea Benini che dopo la denuncia della studentessa disabile sulle difficoltà a prendere il treno dopo l’apertura del cantiere per i lavori alla stazione ferroviaria (leggi: Sei disabile? A Follonica non puoi prendere il treno. L’odissea di una studentessa per raggiungere l’università), ha contattato i vertici regionali di Ferrovie dello Stato. «Ci hanno assicurato che sarà trovata una soluzione nei prossimi giorni, perché così la situazione non può andare avanti. Non è accettabile che una persona disabile non possa prendere il treno».