Approvato dal Consiglio comunale il nuovo regolamento delle partecipate

GROSSETO – “Un regolamento nuovo, fortemente ispirato al principio della trasparenza e della rafforzata condivisione di obiettivi tra l’amministrazione comunale e le società partecipate. Oggi abbiamo posto le basi per garantire armonizzazione e sviluppo di questo fondamentale comparto”. Con queste parole il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna commenta l’approvazione, da parte del consiglio comunale, del nuovo Regolamento per il controllo in enti partecipati e società non quotate del Comune di Grosseto.

“Attraverso il documento approvato – prosegue Vivarelli Colonna – ci adeguiamo alle disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate e creiamo il dovuto approfondimento del tema della collaborazione con enti che sono essenziali per il funzionamento e la garanzia dei servizi al cittadino”.

“Abbiamo voluto stabilire – aggiunge l’assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi – un rigoroso sistema di controlli e condivisione di obiettivi strategici. In sostanza, le linee di indirizzo e i traguardi da tagliare di ogni ente saranno definiti grazie alla sinergia tra il Comune e i vari organi di governance. Di fondamentale importanza, inoltre, l’innovativa introduzione del “Comitato di coordinamento delle società controllate”, un organo tecnico con funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate oltre che di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione comunale. Questo strumento ci consentirà, dunque, di attivare meccanismi di monitoraggio ancora più approfonditi e strutturati rispetto al passato”.

Il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Rossi concludono specificando come “Il nuovo regolamento detti linee di azione precise, nel rispetto assoluto delle prerogative degli organi del Comune e delle varie società partecipate. Il nostro ringraziamento, come doveroso, va inoltre al segretario generale Luca Canessa e agli uffici comunali per l’impegno e la professionalità garantite”.