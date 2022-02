La maggioranza si spacca sulle partecipate. La Civica contro la Lega: «Squallido gioco»

GROSSETO – «La riunione odierna del consiglio comunale di Grosseto, durante la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per il controllo in enti partecipati e società non quotate, ha offerto un misero scenario che, come gruppo consiliare di maggioranza, abbiamo notato con non poca sorpresa».

Così il gruppo consiliare Vivarelli Colonna Sindaco in una nota in seguito al consiglio comunale che si è svolto questa mattina, giovedì 10 febbraio.

«Abbiamo preso atto, infatti, della palese convergenza messa in atto da alcuni consiglieri del gruppo della Lega che hanno scelto di andare a braccetto con la minoranza, e quindi anche con il Partito Democratico, nella votazione di un emendamento».

«Uno squallido gioco di numeri – prosegue la nota -, strumentale e apertamente ostile, che ha avuto come unico obiettivo (tra l’altro miseramente fallito) quello di destabilizzare un’amministrazione e una maggioranza compatta, che stanno invece lavorando per garantire il futuro della città. Evidentemente, alcuni personaggi hanno scambiato l’aula consiliare per un ring nel quale riversare frustrazione e livore personale. Ecco, dunque, la dimostrazione concreta di come i personalismi, spesso, tentino di sopravanzare il bene comune e il ruolo che i cittadini grossetani ci hanno assegnato attraverso il loro voto».

«È inaccettabile che, soprattutto alla luce del particolare momento storico che viviamo in cui tutto il Sistema Paese e gli enti locali tentano di ripartire dopo il buio della pandemia, si cerchi di mettere a repentaglio l’attività e la continuità amministrativa di un territorio solo per il gusto di farlo. Non possiamo consentire che, in una fase in cui stiamo lavorando insieme per veicolare l’immagine di Grosseto ai più alti livelli istituzionali e culturali, si giochi con il futuro di una città».

«Come già detto – conclude la nota -, questo triste tentativo è naufragato andandosi a infrangere contro la compattezza della maggioranza. Purtroppo, siamo certi che simili personalismi e avvilenti ripicche torneranno a farsi sentire, trovandoci però tutti insieme pronti a respingerli per il bene della nostra città».