Allerta meteo per neve in Maremma: «Massima prudenza, limitate gli spostamenti»

COLLINE METALLIFERE – “Nei prossimi giorni, e in particolare dal pomeriggio di domenica 10 gennaio e per l’intera giornata di lunedì 11 gennaio, sono previste precipitazioni nevose su tutto il territorio delle Colline Metallifere”, scrivono, in una nota, dall’Unione di Comuni Colline Metallifere.

“La Protezione civile intercomunale sta monitorando l’evolversi della situazione – prosegue la nota – e invita i cittadini a seguire le pagine web ufficiali dell’Unione di Comuni e dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada per avere aggiornamenti ed informazioni in tempo reale”.

“Viste le previsioni meteo – conclude la nota – si consiglia di limitare il più possibile gli spostamenti e di adottare la massima prudenza alla guida”.