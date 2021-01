AMIATA – Ondata di maltempo sulla Maremma e massimo impegno degli uomini e dei mezzi della provincia sulle nostre strade.

«In questi giorni il personale e i mezzi della Provincia di Grosseto sono al lavoro – spiega il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna – , con una pronta riorganizzazione dei turni, sulle strade dell’entroterra per garantire fruibilità e sicurezza nonostante la presenza della neve. Si prega di prestare massima attenzione».

di 4 Galleria fotografica Spazzaneve in azione gennaio 2021







«Grande lavoro della struttura in questo caso coordinata dal consigliere con delega alla Viabilità e ai Lavori pubblici Marco Biagioni. È questa una delle tante dimostrazioni di quanto le Province, con il personale, le competenze e i mezzi, siano importanti per far fronte alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. Ringrazio quindi in modo particolare i cantonieri, gli operai ed i meccanici che – anche questa volta, con un impegno extra – stanno facendo fronte alla gestione di questo tipo emergenza».

Per il momento si segnala la chiusura della strada della Vetta sul monte Amiata per alberi pericolanti o caduti sulla sede della careggiata. Qualche criticità anche sulla provinciale “Sp4”. Per il resto tutte le altre strade sono percorribili.