I Kymya e il Comune “suonano” insieme: la band grossetana realizzerà il suo video all’Industri

GROSSETO – La Giunta comunale ha approvato di coorganizzare con Avis la realizzazione del video ufficiale della band grossetana dei Kymya, distribuito da Universal Music Italia sulla piattaforma Vevo. Il Comune di Grosseto ha messo a disposizione, dunque, temporaneamente il Teatro comunale degli Industri per la realizzazione del filmato.

Il brano prende ispirazione da un fatto drammatico e realmente accaduto ad una giovanissima ragazza. Il testo parla infatti di una brillante studentessa che, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, si trova a lottare prima per la vita e poi per riprendersi la sua quotidianità.

Il fine della band è quello di lanciare un messaggio di speranza, invitando i giovani a non sprecare il tempo della loro vita, distratti magari da cose futile, ed a credere nei propri sogni.

“Messaggi di questo tipo, soprattutto in un momento delicato come questo, sono assolutamente preziosi per i nostri ragazzi – ha dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco del Comune di Grosseto. Credere delle proprie capacità, combattere per ciò che si desidera e non sprecare il proprio tempo e talento, è ciò che ogni giovane, fin da quando è bambino, dovrebbe sentirsi ripetere. La musica poi, inevitabilmente, è uno dei migliori veicoli per giungere all’attenzione dei nostri ragazzi. Sono veramente orgoglioso che la band grossetana dei Kymya abbia deciso di mettere il proprio talento al servizio della comunità. Per questa ragione ringrazio sentitamente i due musicisti nostrani.”

“Incentivare iniziative di questo tipo – ha spiegato Luca Agresti, vice sindaco ed assessore con delega alla Cultura – significa proteggere i nostri giovani, spronarli a non mollare mai ed accrescere la ricchezza culturale della comunità. La musica, senza ombra di dubbio, è uno strumento con il quale è possibile comunicare con i nostri ragazzi e provare, dunque, ad inviare dei messaggi di positività e speranza. La band dei Kymya, da questo punto di vista, ha svolto un ruolo fondamentale e sono sicuro che il brano otterrà un grande successo.”