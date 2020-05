Ecco “Amore tic toc”, il nuovo singolo del duo maremmano I Kymya

GROSSETO – La band emergente Kymya presenta il singolo “Amore Tic Toc”, brano che anticipa l’uscita del loro primo album.

I Kymya sono un duo maremmano indie pop alternativo, formatosi nel 2018 a Grosseto. I membri del gruppo sono Luigi Cirianni, in arte Buso, e Alessandro Posati, che inizialmente uniti da origini blues, country, rap, soul, hard rock, hanno inserito una nota elettronica, ottenendo così un spunto di innovazione e freschezza dalle loro composizioni.

Dopo l’esordio con “Gira vinile” e il successo di “Ansia cronica”, il nuovo singolo “Amore tic toc” è il risultato dell’evoluzione che ha portato il giovane gruppo musicale maremmano ad un convincente votato pop, un percorso che culminerà con il primo album dove lo stile musicale risulta un mix armonico di più generi caratterizzato dall’uso delle chitarre, elettronica e un ritmo sempre coinvolgente, prodotto dal compositore/produttore torinese Sergio Mari, proprietario e direttore artistico dell’etichetta discografica “Hit Beat Records” edito da “Gruppo G Comunicazione” di Alessandro Marino e mixato e masterizzato, cosi come l’intero album “It’s not the same” in prossima uscita, da Andrea Mari presso Hit Beat Studio.

“Amore tic toc” è un brano caratterizzato da un’atmosfera pop che lascia ampi spazi alla chitarra e da un testo frutto di emozioni intensamente vissute, un brano che sa catturare l’attenzione dell’ascoltatore, ben realizzato ed efficace che parla dell’amore new age, un amore a scadenza con un timer attivo e sempre meno tempo a disposizione.

Si evidenzia quanto sia labile la pazienza dei ragazzi nel gestire situazioni conflittuali nei riguardi del partner, perché in questo mondo frenetico e convulso le occasioni di facili e futili distrazioni sessuali fanno sì che l’accontentarsi di un’emozione per una semplice effimera infatuazione risulti più appagante e meno impegnativa dell’amore vero.

Il brano su Spotify a questo link https://open.spotify.com/track/7Ar6KhFAS3GOkGOsAJl6g8?si=Zg8d016pQeq8httqOtR2kw.