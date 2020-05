AtWork cerca-trova lavoro: cuochi, camerieri, operai, commessi, receptionist, geometri…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 54 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: consulente commerciale (1), disegnatore tecnico (1), tecnico di cantiere edile (1), infermiere (3), consulente finanziario (1), impiegato amministrativo (1), addetto all’accoglienza (1), addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate (1), addetto alla contabilità (1), addetto alle vendite (1), aiuto cuoco di ristorante (5), cuoco di ristorante (4), cuoco capo partita (1), aiuto cameriere ai piani (1), cameriere di bar (1), cameriere di ristorante (2), cameriere di sala (4), sommelier (1), parrucchiere per signora (1), bagnino (1), muratore in mattoni (2), caposquadra carpenteria edile (1), carpentiere edile (1), saldatore di metalli speciali e leghe (1), rettificatore di cilindri (1), addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti (1), aggiustatore meccanico nautico (1), elettricista manutentore di impianti (2), manutentore di reti e sistemi informatici (1), norcino (1), fornaio panificatore (1), cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento (1), addetto alla coloritura in serie di articoli in pelle (1), assemblatore per la produzione in serie di mobili (1), conduttore di pale meccaniche (1), escavatorista di cava (1), inserviente di cucina (1), lavapiatti (2). LINK

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Struttura alberghiera nella zona di Capalbio ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore, un lavapiatti con minima esperienza e un cameriere di sala con esperienza nel settore, si offre vitto e alloggio per il cameriere, richiesta conoscenza lingua inglese (cod 11733, 11734, 11735).

Stabilimento balneare a Castiglione della Pescaia ricerca un bagnino con brevetto minima esperienza possibilità di lavorare 6 mesi dalle 6.30 del mattino orario solo di giorno con due ore di pausa (cod 11784).

Pubblico esercizio a Punta Ala ricerca un lavapiatti minima esperienza (cod 11775) e un aiuto cuoco alla friggitrice con minima esperienza (cod 11776) da pasqua e i ponti poi full time dal 1 giugno al 15 settembre con vitto e alloggio.

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un capo sala con esperienza di gestione della sala (cod 11768), un commis di sala con minima esperienza max 30 anni (cod 11769) e un cuoco specializzato ai secondi (cod 11770) orario solo serale da pasqua 2020.

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche minima esperienza, orario serale, pat b automunito, inizialmente extra per Pasqua, ponti e festivi poi da fine maggio 2020 full time (cod 11760).

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco per la brace con minima esperienza da pasqua 2020, pat b automunito (cod 11759).

Stabilimento balneare nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca per 6 mesi di lavoro un aiuto cuoco con esperienza nel settore e un cameriere di sala con esperienza nel settore anche di manutenzione, pat b automuniti (cod 11729-11730).

Segretario ricevimento cassa – amministrazione con esperienza a Castiglione della pescaia. Lavoro a tempo pieno e determinato. cod. 11777. Scadenza 2 giugno.

Cuoco con esperienza. Lavoro a tempo pieno e indeterminato. Alloggio. Luogo di lavoro Civitella Paganico. Cod. 11773, scadenza 2 giugno.

Aiuto cuoco con esperienza. Lavoro a tempo pieno e indeterminato. Alloggio. Luogo di lavoro Civitella Paganico. Cod. 11772, scadenza 2 giugno.

Receptionist con esperienza, contratto stagionale a tempo pieno. Inglese buono, windows office buono. Grosseto. Cod. 11803. Scadenza 17 giugno.

Cuoco, contratto stagionale a tempo pieno, Grosseto, cod. 11802, scadenza 11 giugno.

Pizzaiolo a tempo pieno e indeterminato a Grosseto con esperienza. Cod. 11801 scadenza 11 giugno.

Cuoco con esperienza a Grosseto, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11800, scadenza 11 giugno.

Cameriere sala a Grosseto con esperienza, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11791, scadenza 7 giugno.

Lavapentole a Grosseto con esperienza, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11771, scadenza 1 giugno.

Aiuto cuoco a Grosseto con esperienza, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11770, scadenza 1 giugno.

Barista a Grosseto, lavoro a tempo pieno con contratto a tempo determinato. Richiesta esperienza, patente A-patentino, età tra 18 e 35 anni. cod. 11746. Scade il 28 maggio.

Pizzaiolo a Grosseto con esperienza, contratto stagionale a tempo pieno, alloggio. Cod. 11745, scadenza 28 maggio.

Banconiere tavola calda a Grosseto con esperienza, contratto stagionale a tempo pieno. Cod. 11744, scadenza 28 maggio.

Barista a Grosseto, lavoro a tempo pieno stagionale. Richiesta esperienza, patente A-patentino, età tra 18 e 35 anni. cod. 11742. Scade il 28 maggio.

Due aiuto cuoco a Grosseto, lavoro a tempo pieno stagionale. Richiesta esperienza, no alloggio, patente A-patentino. cod. 11743. Scade il 28 maggio.

Barman a Grosseto, lavoro a tempo pieno con contratto di apprendistato. Richiesta esperienza, età tra 18 e 29 anni. cod. 11739. Scade il 28 maggio.

Cameriere ai piani a Grosseto, lavoro a tempo pieno stagionale. Richiesta esperienza, no alloggio, patente A-patentino. cod. 11736. Scade il 27 maggio.

Aiuto cuoco a Grosseto, lavoro a tempo pieno stagionale. Richiesta esperienza, no alloggio, patente A-patentino. cod. 11732. Scade il 27 maggio.

Cameriere di sala a Grosseto, lavoro a tempo pieno con contratto di apprendista. Richiesta esperienza, no alloggio, patente A-patentino, età tra 18 a 29 anni. cod. 11731. Scade il 27 maggio.

Aiuto cuoco a Isola del Giglio, lavoro a tempo pieno stagionale. Richiesta esperienza, si alloggio, età tra 18 a 35 anni. cod. 11738. Scade il 27 maggio.

Albergo all’Isola del Giglio ricerca per la stagione estiva una segretaria ricevimento e cassa con esperienza nel settore, conoscenza lingua inglese e programmi informatici di uso comune. Si offre vitto e alloggio (cod 11737).

Pubblico esercizio a Magliano in Toscana ricerca un cuoco/a con esperienza o un aiuto cuoco/a con esperienza pluriennale saper cucinare orario solo serale da aprile con possibilità di assunzione a tempo indeterminato pat b automunito (cod 11774).

Aiuto cuoco con esperienza a Magliano in Toscana, contratto a tempo pieno e indeterminato, cod. 11778, scadenza 2 giugno.

Commesso vendita al pubblico a Manciano, contratto extra a tempo pieno. Inglese buono. Cod. 11797, scadenza 7 giugno.

Bagnino a Manciano, contratto stagionale a tempo pieno. Cod. 11796, scadenza 7 giugno.

Cuoco capo partita con esperienza a Manciano, contratto stagionale a tempo pieno. Cod. 11795, scadenza 7 giugno.

Commis di sala a Manciano, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11794, scadenza 7 giugno.

Portiere a Manciano, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11793, scadenza 7 giugno.

Receptionist a Manciano, contratto stagionale a tempo pieno. Inglese buono, tedesco discreto e francese discreto. Cod. 11792, scadenza 7 giugno.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca un cuoco/a con esperienza pluriennale nel settore o un aiuto cuoco con esperienza e saper anche cucinare da marzo a settembre orario spezzato no alloggio (cod 11786).

Barman con esperienza a Orbetello, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11805, scadenza 8 luglio.

Cuoco con esperienza a Orbetello, contratto stagionale a tempo pieno, cod. 11785, scadenza 4 giugno.

Struttura extra-alberghiera nella zona di orbetello ricerca 2 receptionist per 4 mesi senza alloggio preferenza della zona pat b automunite titolo richiesto diploma scuola media superiore , conoscenza della lingua inglese e tedesca preferibile esperienza nel settore ma non indispensabile orario di lavoro full time (cod 11480).

Struttura alberghiera nella zona di Roccalbegna ricerca un manutentore con minima esperienza contratto di apprendistato max 30 anni orario all’inizio da marzo full time dal lunedì al venerdì poi da fine aprile a ottobre part time 5h al giorno con turno unico pat b automunito no alloggio (cod 11787).

Pizzaiolo a Scansano con esperienza, contratto a tempo pieno e determinato, sì alloggio. Cod. 11806, scadenza 9 luglio.

Pubblico esercizio nella zona di Scarlino ricerca con orario spezzato un cuoco/a per self service con contratto e tempo indeterminato esperienza nel settore (cod 11766).

Capo ricevimento a Scarlino, lavoro a tempo pieno stagionale, patente A-patentino, inglese buono, tedesco discreto, windows office discreto. cod. 11740. Scade il 28 maggio.

• Villaggio turistico a Scarlino ricerca le seguenti figure:

– Posizione A: n°1 Responsabile Reception, con esperienza in Marketing turistico, Gestione Ota’s, Amministrazione, Utilizzo Gestionali, Revenue Managemant, Indispensabile padronanza lingua inglese/Tedesco, parlato/scritto;

– Posizione B: n°2 Receptionist, buona conoscenza inglese/ tedesco parlato/scritto.

Gradito: anche apprendistato. Personale locale o zone limitrofe, non si offre alloggio. Inviare curriculum vitae alla e-mail: info@oasimaremma.it

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

OPERATORI SOCIO SANITARI con disponibilità territoriale nella provincia aretina per attività di reparto, ambulatoriale e territoriale. La sede: Orbetello e Pitigliano. Attività: I candidati dovranno operare presso presidi Ospedalieri e presidi territoriali a gestione diretta dell’Azienda Ospedaliera e saranno impegnati su più reparti in base alle esigenze interne.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. Il profilo: lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Qualifica di Operatore Socio Sanitario OSS riconosciuto dalla Regione Toscana, da produrre in sede di colloquio di selezione; – Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI dell`ASL -Documenti di identità in corso di validità – Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo) – Automunito/a. Completano il profilo: – Capacità di gestione dello stress – Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie – Predisposizione alla persona assistita. Si richiede Flessibilità e Disponibilità alla mobilità su più presidi/aree territoriali. Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Il contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell’ASL. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all’eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l’esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione; Iscrizione all’albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione; Buoni doti di comunicazione; Capacità di gestione dello stress; Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; Disponibilità a lavorare full time e su turni (diurno, notturno e festivo); Automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. Luogo di lavoro Massa Marittima.

OSS – Azienda sanitaria area vasta Sud Est ricerca 9 operatori socio sanitari con disponibilità territoriale nella provincia aretina per attività di reparto, ambulatoriale e territoriale. La sede: Pitigliano, Castel del Piano, Massa Marittima. I candidati dovranno operare presso presidi Ospedalieri e presidi territoriali a gestione diretta dell`Azienda Ospedaliera e saranno impegnati su più reparti in base alle esigenze interne. E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Toscana, da produrre in sede di colloquio di selezione; Esperienza pregressa o stage presso Asl; Documenti di identità in corso di validità; Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); Automunito/a. Completano il profilo: Capacità di gestione dello stress; Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; Predisposizione alla persona assistita. Si richiede Flessibilità e Disponibilità alla mobilità su più presidi/aree territoriale. Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

CABLATORE IMPIANTI INDUSTRIALI – Selezioniamo per azienda cliente cablatori industriali di quadri elettrici di automazione industriale e di impianti a bordo macchina. La risorsa ideale è in possesso di Qualifica/Diploma con indirizzo tecnico elettrico/elettrotecnico. Ha maturato esperienza come cablatore di quadri elettrici nel settore dell’automazione industriale. Possiede una buona conoscenza del PLC e di pneumatica semplice. Conosce il disegno elettrico. Disponibile ad orario tempo pieno. Automunito/a. Luogo di lavoro: Provincia di Grosseto

OPERATORE ELETTROMECCANICO – Per importante azienda nel settore elettromeccanico selezioniamo manutentori ed operatori elettromeccanici. La risorsa lavorerà come operatore di produzione e dovrà essere in grado di intervenire in caso di guasti elettromeccanici relativi a macchinari del settore idraulico, elettrico e ponti radio e nelle macchine di produzione generiche. Il candidato ideale ha già maturato esperienza in aziende modernamente strutturate nella posizione di manutentore elettromeccanico ed è in possesso di diploma tecnico. Orario di lavoro: full time su turni. richiesta disponibilità alla reperibilità.

INGEGNERE ELETTRICO – Per azienda settore engineering & Manifacturing selezioniamo Ingegnere Elettronico Il candidato ideale è una ingegnere Elettrico e/o Elettronico e che andrà a supportare l ufficio tecnico, ha maturato esperienza anche breve come progettista nell’ambito elettrico di macchinari e conosce gli strumenti CAD per la progettazione di impianti elettrici. Possiede buona capacità di lettura ed interpretazione di schemi elettrici, conosce le normative di progettazione macchine elettriche (anche scolastica), dispone infine di buone capacità manuali per poter montare piccoli prototipi elettrici e/o banchi di collaudo. Preferibile conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Provincia di Grosseto

INFERMIERI – La Asl ricerca 12 infermieri. Il candidato andrà ad operare presso il presidio ospedaliero di pertinenza in collaborazione con l’equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere psico fisico del malato. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione; – Iscrizione all’albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione; produrre in sede di colloquio di selezione; Polizza assicurativa RC da produrre in sede di colloquio di selezione; Buoni doti di comunicazione; Capacità di gestione dello stress; Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); Automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Completano il profilo una certa flessibilità e disponibilità di mobilità sul territorio. Sede: Pitigliano, Castel del Piano, Massa Marittima. Si offre un contratto a tempo determinato su una turnistica in quinta. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’azienda usl toscana sud est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

FRONT OFFICE RECEPTION – Azienda operante nel settore Turismo – Alberghi ricerca addetto/a al Front office con ottimo inglese. La risorsa verrà inserita all’interno del Team del Ricevimento e riportando alla Proprietà, dovrà occuparsi di accoglienza ospiti, check in/check out, operazioni di front e back office legate al soggiorno del cliente in hotel. Il/la candidato/a ideale è in possesso del diploma di scuola superiore, conosce in maniera ottima la lingua Inglese e possibilmente anche una seconda lingua. Ha maturato esperienza in strutture alberghiere, nelle quali ha gestito il cliente dalla prenotazione della camera più adeguata alle propria necessità, alle informazione turistiche e alla risoluzione di problematiche o inconvenienti durante il soggiorno. Si richiede buona dimestichezza con i sistemi informatici odierni, fatturazione elettronica e social media. Requisiti indispensabili sono l’ottima conoscenza della lingua Inglese (advanced) e almeno 1 seconda lingua come Francese, Spagnolo, Russo. Flessibilità di orario, predisposizione al lavoro per obiettivi, gestione dello stress e flessibilità oraria, sono le competenze che completano il profilo ideale. Automuniti.

MECCANICO NAVALE – Per cantiere selezioniamo operaio meccanico per attività di manutenzione navale La risorsa ideale è in possesso di un diploma tecnico, preferibile di estrazione nautica. Si richiede breve precedente esperienza in officine meccaniche e rimessaggi navali. Il /la candidato/a ideale sarà inserito all’interno dell’officina e insieme al capo cantiere seguirà i lavori di manutenzione navale. La risorsa verrà, inoltre, inserita in un percorso di crescita professionale. Completano il profilo passione per il settore nautico, proattività e motivazione a crescere professionalmente. Luogo di Lavoro: Orbetello

STAGISTA – Manpower, per la filiale di Grosseto, ricerca un/una stagista da inserire nell’organico interno. La risorsa ideale è neolaureato/a preferibilmente entro i 12 mesi dal completamento del percorso di studi, interessata a sviluppare una significativa esperienza nell’ambito delle Risorse Umane. L’ attività comporta, in affiancamento al tutor di riferimento, lo sviluppo del servizio finalizzato all incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro. In particolare, si acquisiranno competenze nelle seguenti aree di riferimento: Approfondimento normativa del lavoro; Accoglienza – Front Office; Selezione; Gestione opportunità lavorative; Gestione del rapporto di lavoro tra azienda e candidato. I requisiti richiesti: Estrazione universitaria in discipline giuridiche, economiche, umanistiche buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici e dei principali social network, buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo: propositività, ottime capacità relazionali e di problem solving, dinamismo, flessibilità.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Oppure è possibile candidarsi direttamente online sul sito careers.alispa.it.

GEOMETRA NEO DIPLOMATO. Il geometra si occupera’ della parte progettuale/amministrativa in ufficio e della contabilita’ di cantiere e della gestione dei lavori in cantiere. Il candidato ideale e’ un neo diplomato geometra con nessuna esperienza dii lavoro che voglia imparare il mestiere. Luogo di lavoro Grosseto. CCNL di categoria. Orario di lavoro 40 ore dal lunedÌ al venerdÌ. Contratto a tempo determinato iniziale di 1/3 mesi.

ASSISTENTE DI BASE – La persona che cerchiamo è in possesso dell’attestato di qualifica di ADB o equipollenti e si occuperà dell’assistenza affiancando gli utenti nelle attività quotidiane. Il lavoro si articolerà su turni diurni dal lunedì al sabato. Si richiede disponibilità immediata, attestato di ADB e patente B. Contratto subordinato come dipendente a tempo determinato ma con possibilità di lavorare con continuità. Sede di lavoro: Follonica (Gr).

INFERMIERE PROFESSIONALE CON ISCRIZIONE IPASVI. Contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi. Possibilità di proroga. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore settimanali. Luogo di lavoro zona Amiata della provincia di Grosseto. CCNL di categoria.

TECNICO COMMERCIALE SETTORE IDRAULICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito idraulico una figura di Tecnico Commerciale. La figura si occuperà della preventivazione e vendita al cliente di materiale idraulico, per questo si richiede ottima conoscenza di materiale idraulico, capacità di lettura di disegni tecnici, attitudine al contatto col cliente ed alla vendita. Il lavoro si svolge in azienda e non fuori presso i clienti. La figura ricercata potrebbe essere un Ingegnere o Perito Industriale con esperienza o un ex progettista. Orario full time, primo periodo a tempo determinato finalizzato ad un’indeterminato. CCNL Metalmeccanica Artigianato, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

ELETTRICISTA INDUSTRIALE specializzato in impianti elettrici ed elettromeccanici. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato. CCNL di Categoria. Orario di lavoro 40 ore su 5 giorni.

CASARO con esperienza nella lavorazione e nella produzione del latte e dei suoi derivati, della ricotta e dei formaggi. Orario di lavoro 40 ore su sei giorni dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro zona Amiata (Gr). Contratto a tempo determinato di 3/6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. CCNL di categoria.

MANOVALE EDILE – Reclutiamo 3 MANOVALI EDILI per svolgere un tipo di lavoro di manovalanza edile. Durata del contratto 1 mese. Orario di lavoro: turnistica sulle 24 ore con turni di 8 ore compreso notturno e festivo. CCLN di categoria. Luogo di lavoro Follonica.

IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE – Il candidato ideale avrà già maturato esperienza nello stesso ruolo e, una volta inserito, si occuperà di gestione/inserimento ordini, invio offerte/preventivi, contatto telefonico o via mail con i clienti, gestione dei rapporti con la produzione per la verifica delle tempistiche richieste dal cliente. E richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente ma non obbligatoriamente, anche di una seconda lingua. Orario di lavoro tempo pieno di 40 ore dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto. La ricerca è a scopo assunzione a tempo indeterminato previo primo periodo con contratto a termine.

ENOLOGO SOMMELIER – Si ricerca un candidato che abbia acquisito la laurea in Enologia o titolo di studio affine e il titolo di Sommelier per svolgere un ruolo commerciale all’interno di una azienda che commercializza prodotti nel settore alimentare. La risorsa dovrà gestire tutte le fasi della vendita per conto dell’azienda. Sede dell’azienda Grosseto. Province di competenza Grosseto, Livorno, Lucca, Firenze. Contratto di lavoro come dipendente subordinato. CCNL di categoria.

COMMERCIALE – Affermata società operante nel ramo dei veicoli nell’industria e del settore agricolo ricerca Commerciale macchine movimento terra, mezzi agricoli e ricambi incaricato di offrire soluzioni nei seguenti segmenti di mercato: noleggio, vendita e assistenza tecnica programmata di macchine per diversi settori industriali e agricoli.

In possesso di una buona conoscenza del settore delle macchine / veicoli ed propenzione maturata nel definire, organizzare e pianificare le attività commerciali. La rete di distribuzione è composta prevalentemente da officine autorizzate e aziende edili e agricole private, da seguire, promuovendo attivamente la crescita delle vendite e la soddisfazione del cliente. Gradita un’esperienza in ruoli analoghi nel settore delle macchine agricole, veicoli, movimento terra, sistemi di sollevamento, estrazione mineraria, macchinari industriali, macchine forestali, mietitrebbie, carrelli elevatori, movimentazione dei materiali, escavatori, terne, pale gommate oppure macchine stradali. Sono previste interessanti opportunità di crescita professionale e di carriera. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto di lavoro come dipendente subordinato. CCNL di categoria.

MACELLAIO – Macellaio con esperienza nel ruolo oppure una figura con poca esperienza che abbia frequentato un corso professionale o una scuola per la figura di macellaio. La figura si occupa di eseguire la macellazione di animali e la preparazione della carne in tagli per la vendita nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Effettua l’abbattimento, il dissanguamento, il disossamento fino alla sezione dei particolari tagli di carne, utilizzando strumenti ed attrezzature specifiche adeguatamente selezionate al tipo di animale, carne, prodotto e lavorazione. Gestisce l’intero processo di preparazione delle carni: taglio, confezionamento e rifornimento del banco macelleria. Orario di lavoro tempo pieno. Necessario essere automuniti. Luogo di lavoro località a circa 20 km da Grosseto. Contratto a tempo indeterminato.

IDRAULICO oppure ELETTRICISTA con pluriennale esperienza nel ruolo nel settore industriale non in quello civile, nella conduzione di centrali termiche di elevata potenza, di impianti di condizionamento dell’aria di grandi superfici. Orario di lavoro tempo pieno. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto. Contratto a tempo indeterminato.

FARMACISTA laureato in farmacia e iscritto all’ordine dei farmacisti anche senza esperienza di lavoro. Contratto a tempo determinato per la stagione estiva dal 01/04/2020 al 30/09/2020. Possibilità di proroga per il mese di ottobre in funzione dell’andamento della stagione. Possibilità di essere richiamato per la stagione 2021. Orario di lavoro 40 ore settimanali su sei giorni. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Follonica.

ADDETTO SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Impiegato/a Addetto/a alla Segreteria ed Amministrazione. Si richiede esperienza in segreteria, nella gestione del centralino e della corrispondenza, ma anche competenze amministrative, fatturazione, pagamenti, ricevute, prima nota, contabilità ordinaria. Luogo di lavoro Grosseto, orario da valutare se part time o full time. Primo contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento. Inquadramento commisurato al candidato prescelto.

DISEGNATORE AUTOCARD 3D – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Disegnatore Autocad 3D, addetto alla progettazione di macchinari industriali e relativi componenti. Il candidato ricercato ha esperienza nel ruolo di disegnatore meccanico ed ha dimestichezza con autocad 3D. Primo contratto a tempo determinato di prova di 3 mesi finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavro Grosseto. CCNL Metalmeccanica Industria, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

ADDETTO FATTURAZIONE ITALIA/EXPORT – Ali Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Impiegato/a addetto/a alla fatturazione. Il candidato ricercato ha esperienza nel ruolo e conoscenza in materia di fatturazione italia ed export, registri, iva, split payment, intra, materia fiscale. Gradite conoscenze anche di contabilità ordinaria e del programma Esolver. Primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Grosseto, orario full time spezzato 8,30-12,30 15-19 dal Lunedì al Venerdì.

MULTI MEDIA MARKETING – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un addetto al Multi Media Marketing. La figura ricercata dovrà avere esperienza ed occuparsi di: Gestione pagina facebook aziendale; Gestione sito internet e aggiornamento contenuti (word press); Esperienza di SEO per migliorare l’indicizzazione del sito e delle pagine social; Creazione di materiali promo pubblicitari (volantini, locandine, pubblicità); Utilizzo di programmi di grafica come ad esempio photo shop o similari; Esperienza in marketing e grafica.

Ricerchiamo una persona intraprendente, propositiva e motivata. Luogo di lavoro Grosseto, orario part time di 2/3 mattine a settimana per 8/12 ore settimanali.

RESPONSABILE DI CANTIERE – Responsabile di Cantiere per Lavori Stradali con pluriennale esperienza maturata in aziende operanti nel settore stradale, nel movimento terra, nella logistica oppure in impianti industriali, nelle mansioni della gestione delle commesse, della contabilità di cantiere, della gestione delle squadra e della realizzazione di interventi stradali (rifacimento di marciapiedi, cordoli, fresatura e manti bituminosi, manutenzione di pavimentazioni in autobloccanti o materiali lapidei, movimento terra). Luogo di lavoro Follonica. Contratto di lavoro tempo pieno. Contratto a tempo determinato finalizzato ad una stabilizzazione. CCNL di categoria.

OPERAIO ISCRITTO ALLA LEGGE 68/1999 per svolgere la mansione di operaio addetto alla produzione di manufatti. Si ricerca un/a operaio/a su linee di produzione con esperienza in fabbrica in produzione, al confezionamento con predisposizione al lavoro manuale. Orario di lavoro 40 ore dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro zona Monte Amiata zona grossetana. Contratto di lavoro a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione.

VERNICIATORE SABBIATORE – Per azienda specializzata in verniciature industriali ricerchiamo: Verniciatore e sabbiatore. La risorsa ricercata si occuperà di verniciatura a spruzzo e del processo di sabbiatura dei pezzi. Requisiti richiesti: – Esperienza pregressa nella mansione di almeno 3 anni – Residenza in zona – Essere auto/moto muniti. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Luogo di lavoro: Roccastrada. Completano il profilo precisione, affidabilità e attitudine al lavoro manuale. Si offre contratto in somministrazione rinnovabile.

PERITO ELETTROMECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito veicoli industriali un perito elettrico o meccanico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza lavorativa in elettromeccanica od in oleodinamica, oppure ha una formazione scolastica in ambito elettrico o meccanico. La figura sarà adibita alla riparazione ed installazione di veicoli industriali, sia per la parte elettrica che meccanica. Si richiede propensione al lavoro manuale ed in particolare in officina meccanica, disponibilità ad effettuare un periodo di prova a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

MACCHINISTA E ADDETTO AL COLORE IN PELLETTERIA – Macchinista e Addetto al Colore nella lavorazione della pelletteria. il macchinista avrà il compito della cucitura della pelle a macchina e/o a banco e l’addetta al colore si occuperà della scartatura della costola con gli strumenti/macchine apposite, di perfezionare la coloritura della costola con la macchinetta o a mano, di lucidare e perfezionare il prodotto. Per entrambe le mansioni si richiede esperienza di almeno 3 anni nel ruolo e la conoscenza molto buona delle fasi di lavoro del montaggio di una borsa, anche quindi le fasi precedenti e successive della coloritura. E’ necessario possedere una ottima manualità, la capacità di lavorare in un team unito, l’interesse per il manifatturiero alto di gamma e lusso e una forte attenzione ai dettagli e alla qualità. Inserimento a tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato con l’azienda. Luogo di lavoro zona Pitigliano.