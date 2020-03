Bando per gli alloggi popolari: la scadenza è prorogata

GROSSETO – In seguito alle indicazioni fornite dagli ultimi decreti governativi sulle misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio, è stato ritenuto opportuno – vista l’impossibilità di richiedere agli utenti l’esclusivo invio per posta delle domande – prorogare la scadenza della presentazione delle domande relative al bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al 31 marzo 2020 (la scadenza originaria era fissata per il 13 marzo).

Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa direttamente ai Servizi sociali e sport, in via degli Apostoli 11 su appuntamento, oppure possono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento o inviate con Pec all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.