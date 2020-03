Domande assegnazione case popolari: prorogata la scadenza di presentazione delle domande

GROSSETO – Prorogata al 31 marzo la scadenza di presentazione delle domande per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

«Come Sunia – spiega Antonio Terribile, segretario del sindacato degli inquilini della Cgil – abbiamo sollecitato e condiviso la proroga dei termini, perché l’epidemia di Covid-19 e le relative misure di cautela giustamente prese da Stato e Regione, ci hanno creato grosse difficoltà nella gestione dell’agenda degli appuntamenti».

«Un paio di settimane in più non cambiano nulla, ma ci consentiranno di gestire meglio gli appuntamenti per la preparazione delle richieste di accesso agli appartamenti Erp, con la relativa documentazione necessaria. I nostri uffici saranno aperti da lunedì 16 marzo, e chi ha già fissato un appuntamento sarà ricontattato e gli verrà comunicati data e orario dell’incontro. In modo da scaglionare gli accessi ai nostri uffici e poter rispettare le norme di sicurezza per il contrasto all’epidemia di coronavirus».