Case popolari: al via il bando per l’assegnazione 2020. Come fare domanda

GROSSETO – È stato pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica 2020.

Tutta la documentazione e le informazioni sui requisiti di ammissione sono disponibili on line nella sezione Trasparenza, Bandi di gara sul sito del Comune di Grosseto: www.comune.grosseto.it (questo il LINK al bando).

Il bando si potrà ritirare anche nell’ufficio Servizi sociali e sport, in via degli Apostoli 11, e all’Urp dell’Ente, in corso Carducci 1.

Sulla base delle domande idonee presentate sarà stilata una graduatoria provvisoria e poi definitiva.

Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa, entro 60 dal giorno della pubblicazione (ovvero da lunedì 13 gennaio) direttamente ai Servizi sociali e sport, in via degli Apostoli 11, aperti il lunedì dalle 10 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17 oppure possono essere spedite con raccomandata con avviso di ricevimento o inviate con Pec all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Info: https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-servizi-sociali/