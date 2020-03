Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 7985 contagi, 724 guariti e 463 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

724 guariti (102in più rispetto a ieri);

463 deceduti (97 in più rispetto a ieri). Per quanto riguarda la fascia di età dei deceduti nella giornata di oggi, il 44% ha un’età compresa tra i 80 e gli 89 anni, il 31% tra i 70 e i 79 anni, il 14% sono ultra novantenni, il 10% hanno tra i 60 e i 69 anni, l’1% tra i 50 e i 59;

il numero complessivo dei contagiati sale a 7985 (1598 in più rispetto a ieri). Tra i contagiati non guariti e non deceduti, 3mila sono in isolamento domiciliare, 4316 sono ricoverati con sintomi. Il 10% dei contagiati si trova in terapia intensiva.