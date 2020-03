Coronavirus: confermati i due positivi alla Farmacia Severi

GROSSETO – In relazione ai casi positivi confermati anche presso la Farmacia Severi di piazza Dante a Grosseto, la Asl Toscana sud est, in raccordo con le autorità competenti, chiede ai cittadini che hanno frequentato la Farmacia e che hanno avuto contatti stretti di rimanere a casa e di contattare il proprio medico di famiglia solo in caso di febbre ed eventualmente tosse.

A tal fine, il Dipartimento di prevenzione precisa che per contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito chi:

• vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

• ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

• ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

• ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

• si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

• abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo);

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.

L’azienda si raccorda costantemente con le autorità competenti.