Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 7.375 contagi, 622 guariti e 366 decessi

GROSSETO – Sono 7.375 le persone che, in Italia, hanno contratto il Coronavirus. Sono questi i dati resi noti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa delle 18.

Sono 1.492 in più rispetto a sabato le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 366 sono decedute (+ 133) e 622 sono guarite (+33). Attualmente i soggetti positivi sono 6.387 (il conto sale a 7.375 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 1.314 in più rispetto a ieri. Sono coinvolte tutte e 20 le Regioni. Qui il punto sulla situazione in Lombardia. I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.557 (+906); 650 sono in terapia intensiva (+83), mentre 2.180 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+337).

I dati Regione per Regione: ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni: 4.189 Lombardia (+769) 1.180 Emilia-Romagna (+170) 670 Veneto (+127) 272 Marche (+65) 360 Piemonte (+153) 166 Toscana (+53) 87 Lazio (+11) 101 Campania (+40) 78 Liguria (+27) 57 Friuli Venezia Giulia (+15) 53 Sicilia (+18) 40 Puglia (+14) 26 Umbria (+2) 14 Molise (-) 23 Provincia autonoma di Trento (+9) 17 Abruzzo (+6) 11 Sardegna (+6) 4 Basilicata (+1) 9 Valle d’Aosta (+1) 9 Calabria (+5) 9 Provincia autonoma di Bolzano(-).