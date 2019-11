GROSSETO – È un bilancio davvero preoccupante quello della notte appena trascorsa. Notte di temporali e nubifragi soprattuto nella zona sud della provincia dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in più di 50 interventi da ieri sera a stamattina. La situazione più critica nella zona tra i Comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio.

A Polversosa (Orbetello) proprio i vigili hanno recuperato e salvato 20 persone fatte evacuate nella notte dalle loro abitazioni. Tra le persone tratte in salvo si registrano quattro bambini dai 4 ai 10 anni e una persona disabile. Particolarmente difficoltosa il recupero della persona disabile perché la strada per raggiungere l’abitazione era bloccata dai pini abbattuti dal vento, quindi la squadra dei Vigili del fuoco ha prima ha dovuto liberarla. La persona si trovava all’interno del proprio appartamento, del quale era crollato il tetto e investita dai calcinacci. fortunatamente, non gravemente ferita, è stata trasportata fuori dall’abitazione e consegnata al personale sanitario.

Su disposizione della protezione civile le famiglie residenti nella zona del Quarto Albegna sono state invitate a salire si piani superiori per sicurezza.

Sempre nella notte, a Capalbio, due persone sono state recuperate dalla squadra dei vigili del fuoco di Orbetello. Le due persone erano rimaste bloccate nell’auto allagata in località Ghiacciobosco. Altri interventi significativi si sono registrati più a nord nel grossetano: a Istia d’Ombrone dove sono cadute diverse piante sulla strada creando una serie di disagi al traffico. Si raccomanda come sempre, anche nella giornata di oggi, di limitare gli spostamenti.

