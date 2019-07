CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Purtroppo le previsioni meteo per la domenica non lascerebbero molte possibilità per la disputa della 22esima edizione del Palio marinaro femminile. Il Comitato del Palio insieme ai caporioni ha così deciso di rinviare la gara a domenica 4 agosto.

Per quanto riguarda il percorso non è prevista nessuna variazione rispetto allo scorso anno: la gara rimane su una distanza di 1500 metri con partenza di fronte al faro Rosso, vasca dei primi 600 metri in direzione Capèzzolo e ritorno con la lunga volata verso il porto canale con una boa stile regata velica da lasciare sulla sinistra. Arrivo di fronte al monumento dei caduti.

Nella scorsa edizione a vincere fu la Piazza, interrompendo la striscia di due successi consecutivi del Castello. E anche quest’anno in lizza per un successo ci sono praticamente tutti gli equipaggi, con la Piazza a partite da favorita, ma con un terzetto composto da Castello, Portaccia e il Ponte Giorgini che si annunciano equipaggi molto agguerriti, e la Marina che presenta invece una formazione più giovane ma sempre battagliera.Il “cencio” è stato dipinto per la prima volta dalla concittadina Patrizia Berti.

Questi gli equipaggi del palio femminile. Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino: timoniere Ilaria Mori, 1°r Antonia Ori, 2°r Sara Salvadori, 3°r Elisa Loffredo, 4°r Costanza Todini, caporione e allenatore Tommaso Veri, madrina Giulia Bartalucci. Castello, colori giallo-verde, barca Rondine: timoniere Alice Viti, 1°r Assunta Bovenzi, 2°r Sofia Viti, 3°r Giulia Guidetti, 4°r Michela Martini, caporione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Daniela Boschi. Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione: timoniere Elisa Tognietti, 1°r Irene Galletti, 2°r Laura Capecchi, 3°r Rebecca Iori, 4°r Alessia Santucci, caporione Fabio Giovannelli, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Agnese Allegria. Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino: timoniere Giulia Goti, 1°r Giuditta Bottacci, 2°r Francesca Guidetti, 3°r Marianna Sanchini, 4°r Martina Bottacci, caporione Luca Roghi, allenatore Federico Piccioli e Luca Roghi, madrina Angelica Pegnazzi. Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio: timoniere Martina Del Pianta, 1°r Marta Morellini, 2°r Sofia Maggi, 3°r Maya Betti, 4°r Petra Bonarini, caporione Adolfo Ciampoli, allenatore Niccolò Boschi, madrina Viola Perera. Albo d’oro: Portaccia 7, Piazza 6, Marina 4, Castello 3, Ponte Giorgini 1