Allerta meteo: mare agitato e rischio temporali su tutta la Maremma

GROSSETO – Allerta meteo di codice giallo da oggi pomeriggio alle 18 (sabato 27 luglio) alle 18 di domani, domenica 28 luglio.

Su tutto il territorio della Toscana e quindi anche della Maremma. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha infatti esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che ha iniziato oggi a interessare la regione e che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio.

Oggi, le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno soprattutto il nord ovest e le zone interne a ridosso dell’Appennino, mentre dal tardo pomeriggio e in serata è atteso un peggioramento in estensione a tutto il territorio.

Domani, nella notte e al primo mattino, ancora precipitazioni prevalentemente temporalesche possibili su tutto il territorio, ma più probabili e diffuse su costa e zone centro meridionali. Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento con fenomeni che risulteranno via via più isolati fino a cessare in serata.

Per le 22 di stasera la Soup prevede la pubblicazione di un bollettino di monitoraggio per un ulteriore valutazione del rischio temporali e idrogeologico in specifiche zone della regione.

Si raccomanda la massima attenzione per chi si deve mettere in viaggio e si consiglia di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi ricordiamo che alcuni, visto che sono ospitati all’aperto, potrebbero subire variazioni.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.