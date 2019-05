Il mare più bello è qui: anche Follonica festeggia la Bandiera blu «Premiati i servizi»

FOLLONICA – “Anche quest’anno Follonica si è guadagnata la Bandiera Blu 2019 per la qualità ambientale delle località costiere” ha detto il sindaco Andrea Benini. “Un riconoscimento importante quello della Foundation for Environmental Education in Europe (FEE) che premia la costanza e il grande lavoro della città che ormai da vent’anni riceve il vessillo. Il nostro impegno, fatto di collaborazione e buone pratiche per un turismo sempre più sostenibile, come certifica il numero dei tantissimi turisti che visitano il nostro territorio, dimostra ancora una volta che la città del golfo è un punto di riferimento anche per quanto riguarda il turismo balneare”.

La Fee ha individuato due tra le spiagge del litorale follonichese, la nord e la sud, come spiagge blu. “Ricordiamo che il riconoscimento non viene attribuito solo per la qualità ambientale, sicuramente eccellente nel nostro territorio, ma anche per una serie di altri criteri come pulizia e servizi nelle spiagge, piani di ambientali per lo sviluppo costiero e la gestione delle emergenze ambientali, equilibrio tra attività balneari e rispetto della natura e questo sta a significare che il lavoro portato avanti dall’Amministrazione in questi anni ha dato i suoi frutti. Tra l’altro il riconoscimento deve essere riconquistato ogni anno, perché non ci sono rendite di posizione o punteggi già acquisiti, e questo è uno stimolo a lavorare ogni volta, per mantenere gli standard già garantiti e per migliorare e crescere ancora in modo che il vessillo continui a sventolare sulle nostre spiagge”.