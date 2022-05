Tirrenica, Rossi: «I soldi ci sono, ma manca il commissario. Cosa aspetta il Governo a nominarlo?»

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 16 maggio 2022" su Spreaker.



GROSSETO - “E’ l’ennesima beffa da parte di un Governo sempre più allo sbando. Per quanto riguarda il Corridoio tirrenico, il famigerato tracciato che esiste solo sulla carta, da dicembre ci sono i soldi per finanziare parte dei lavori del tratto che collega San Piero a Palazzi ad Ansedonia, ma manca la nomina di un Commissario che possa darne attuazione”, a parlare Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana.

“Tra poco si esaurisce un’altra legislatura e le bugie sulla Tirrenica si sprecano - prosegue -. I finanziamenti ci sarebbero, si parla di svariati milioni di euro, ma ancora si discute su convenzioni, progetti, e accordi vari tra Anas e Sat”.

“Secondo l'ultima versione che circolerebbe tra le stanze dei palazzi romani - va avanti il coordinatore regionale di FdI -, la strada dovrebbe essere adeguata con una superstrada a quattro corsie che dovrebbe eliminare gli attuali incroci a raso nel tratto maremmano e dare continuità di collegamento fino a Tarquinia. Il problema è però sempre quello: a chi spetta l’attuazione? Per quest’ultimo aspetto, ricordo benissimo che il Governo, con tutti i vertici della Regione Toscana in pompa magna, sin dalla scorsa campagna elettorale regionale del settembre 2020, sbandieravano ai quattro venti che tutto era pronto, ma ad oggi non vi è ancora nessuna traccia. Anzi, una traccia c'è: sono stanziati 150 milioni per i lavori di adeguamento, ma manca ancora quel famoso commissario, più volte tanto annunciato. Questi doveva essere nominato prima entro settembre, poi rimandato a dicembre dello scorso anno, ma ad oggi non si vede ancora nulla all’orizzonte”.

“Questa è l’ennesima vergogna di un Governo che, con la connivenza della pletora dei politici del Pd e della sinistra Toscana, ancora una volta umilia quelle migliaia di famiglie, cittadini, imprese, autotrasportatori, che giornalmente sono costretti a percorrere quell’arteria da sempre incompiuta, e spesso ricordata per i tanti incidenti e lutti che da oltre 50 anni affliggono chi la percorre”, conclude Fabrizio Rossi.